एक्सप्लोरर
सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
Samrat Choudhary Visited Hariharnath Mandir: गृह विभाग का चार्ज लेने से पहले सम्राट चौधरी ने सोनपुर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले पांच साल में सोनपुर बदला हुआ दिखेगा.
हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते सम्राट चौधरी
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Tags :Samrat Choudhary BIHAR NEWS
बिहार
8 Photos
सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
बिहार
8 Photos
इधर विपक्ष बना रहा माहौल… उधर काम में लगे नीतीश कुमार, बिस्कुट से लेकर जूता फैक्ट्री घूम रहे
बिहार
9 Photos
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
बिहार
8 Photos
शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
बिहार
15 Photos
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
बिहार
8 Photos
सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion