हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारसोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

Samrat Choudhary Visited Hariharnath Mandir: गृह विभाग का चार्ज लेने से पहले सम्राट चौधरी ने सोनपुर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले पांच साल में सोनपुर बदला हुआ दिखेगा.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 25 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Samrat Choudhary Visited Hariharnath Mandir: गृह विभाग का चार्ज लेने से पहले सम्राट चौधरी ने सोनपुर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले पांच साल में सोनपुर बदला हुआ दिखेगा.

हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते सम्राट चौधरी

1/8
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. आज ही उन्हें गृह विभाग का चार्ज लेना है उससे पहले वे सोनपुर पहुंचे थे.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. आज ही उन्हें गृह विभाग का चार्ज लेना है उससे पहले वे सोनपुर पहुंचे थे.
2/8
हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. लिखा है,
हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. लिखा है, "हर-हर महादेव! आज विवाहपंचमी के शुभ अवसर पर प्रातःकालीन सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना की एवं उनका आशीर्वाद से बिहार के कल्याण के लिए कामना किया. जय बाबा हरिहरनाथ!"
3/8
सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूं. बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद लेने आया हूं.
सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूं. बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद लेने आया हूं.
4/8
सम्राट ने कहा कि बाबा हरिहरनाथ की कृपा से बिहार और आगे बढ़े. मैंने सोनपुर को गोद लिया है. सोनपुर अगले पांच वर्षों में बदला हुआ दिखेगा.
सम्राट ने कहा कि बाबा हरिहरनाथ की कृपा से बिहार और आगे बढ़े. मैंने सोनपुर को गोद लिया है. सोनपुर अगले पांच वर्षों में बदला हुआ दिखेगा.
5/8
उपमुख्यमंत्री ने कहा,
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "यहां मरीन ड्राइव बनाऊंगा. मंदिर परिसर को पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा."
6/8
उन्होंने कहा कि सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी प्रयास शुरू कर दिया गया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी प्रयास शुरू कर दिया गया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा.
7/8
सम्राट चौधरी ने कहा कि यहां के सांसद राजीव प्रताप रूडी भी लगातार लगे रहते हैं.
सम्राट चौधरी ने कहा कि यहां के सांसद राजीव प्रताप रूडी भी लगातार लगे रहते हैं.
8/8
दावा किया कि अगले पांच साल में सोनपुर पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया की नजर में सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा. सोनपुर के बाद पटना आकर सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का चार्ज लिया.
दावा किया कि अगले पांच साल में सोनपुर पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया की नजर में सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा. सोनपुर के बाद पटना आकर सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का चार्ज लिया.
Published at : 25 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Samrat Choudhary BIHAR NEWS

बिहार फोटो गैलरी

