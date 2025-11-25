सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. लिखा है, "हर-हर महादेव! आज विवाहपंचमी के शुभ अवसर पर प्रातःकालीन सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना की एवं उनका आशीर्वाद से बिहार के कल्याण के लिए कामना किया. जय बाबा हरिहरनाथ!"