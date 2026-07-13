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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिवार बोला- रहम की भीख मांगता रहा वसीम

जयपुर: चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिवार बोला- रहम की भीख मांगता रहा वसीम

Rajsthan News In Hindi: जयपुर के आमेर में चोरी के शक में 29 वर्षीय वसीम की कथित पिटाई के बाद मौत हो गई. घटना का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 29 वर्षीय वसीम की कथित तौर पर चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई.

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की लाठी-डंडों और बेल्ट से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दो आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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घर से बुलाकर ले गए, अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार

जानकारी के अनुसार, 7 जुलाई को आमेर की ठाठर बस्ती निवासी वसीम को कुछ लोग बातचीत के बहाने घर से अपने साथ ले गए. परिजनों का आरोप है कि उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पीटा गया. जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो आरोपी उसे आमेर के सेटेलाइट अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए. इलाज के दौरान वसीम ने दम तोड़ दिया.

वीडियो ने खड़े किए कई सवाल, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

सामने आए वीडियो में एक युवक पर कई लोग लाठी-डंडों और बेल्ट से हमला करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन परिजनों का दावा है कि यह वसीम की पिटाई का वीडियो है. मृतक की बहन गुलनाज शाह का कहना है कि उनका भाई न तो चोरी करता था और न ही किसी तरह के नशे का आदी था. वहीं, पिता अशरफ शाह ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोग उसे घर से बुलाकर ले गए और बुरी तरह मारपीट की, जिसके कारण उसकी मौत हुई.

मौत की वजह पर पुलिस के बयान में विरोधाभास

मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. एक ओर पुलिस ने प्रेस नोट में पीट-पीटकर हत्या के मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेने की जानकारी दी है, वहीं डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने कहा कि मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हार्ट अटैक या अत्यधिक दहशत के कारण हृदय गति रुकने जैसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया. इससे पुलिस के आधिकारिक बयान और प्रेस नोट के बीच विरोधाभास नजर आ रहा है.

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, वसीम का परिवार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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Rajsthan News JAIPUR NEWS
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