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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKanpur Road Accident: कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल

Kanpur Road Accident: कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल

Kanpur Road Accident: कानपुर में कानपुर-महाराजपुर के रूमा के पास स्कॉर्पियो खड़े ट्रक में जा घुसी, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 13 Jul 2026 12:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार (14 जुलाई 2026) की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है. यह हादसा कानपुर-महाराजपुर के रूमा के पास हुआ है, जहां तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 9 लोग हादसे में घायल हुए हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर सोमवार सुबह लगभग 6 बजे रूमा से महाराजपुर की तरफ एक स्कॉर्पियो जा रही थी. रूमा फ्लाई ओवर से थोड़ा आगे बढ़ते ही हाईवे किनारे एक ट्रक खड़ा था. स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से जा घुसी. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की तरफ भागे. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई.

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घायलों को एलएलआर अस्पताल किया रेफर

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर कांशीराम अस्पताल रामादेवी भेजा. वहां से उनकी हालत गंभीर होने पर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. हादसे में स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों की मौत हो गई. शवों को सीट काटकर बाहर निकाला गया. घटना के बाद ट्रक को लेकर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुट गई है.

हादसे में तीन लोगों की मौत, कई लोग घायल

वहीं, इस हादसे को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया है कि स्कॉर्पियों (HR 14M 9501) हरियाणा से बिहार की ओर जा रही थी, जो सुबह 6 बजे महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुमा में ट्रक से टकरा गई. हादसे के वक्त कार में कुल 12 लोग सवार थे, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से काशीराम अस्पताल भेजा गया जिसमें बाद प्राथमिक उपचार हैलेट रेफर कर दिया गया है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 13 Jul 2026 12:26 PM (IST)
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