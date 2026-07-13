'सपा ने केवल भ्रष्टाचार किया इसलिए उन्हें..', योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने किया बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश के बस्ती में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पौधारोपण किया और लोगों के मां के नाम पेड़ लगाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को एक आंदोलन की तरह चलाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा की पर्यावरण के प्रति कोई रुचि नहीं है.

मंत्री दानिश अंसारी रविवार को बस्ती के भारत रत्न सरदार भल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कालेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने पौधा लगाकर 'एक पेड़ मां के नाम' पेड़ लगाने का संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने सारे कार्यक्रम से ज्यादा इस कार्यक्रम को मह्त्व देना चाहिए.

दानिश अंसारी ने कहा कि पूरे राज्य में वृक्षारोपण को एक आंदोलन की तरह चलाना चाहिए ताकि पूरा प्रदेश हरा-भरा हो. उन्होंने कहा कि यूपी ने 35 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान हासिल किया है.

समाजवादी पार्टी को बताया पर्यावरण विरोधी

योगी के मंत्री ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला किया और कहा कि सपा ने अपने शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार किया इसीलिए उनको चारों तरफ केवल भ्रष्टाचार ही दिखता है. समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में कभी विकास नहीं किया इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिखता.

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उन्होंने कहा कि ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ऐसे कार्यक्रमों की आलोचना करना, अपने आप में बताता है कि समाजवादी पार्टी जनता की हितैषी तो नहीं थी. पर्यावरण के प्रति भी उसकी कोई रुचि नहीं है. ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को आज के दिन बताना चाहिए कि आज कितने पेड़ लगाए.

यह बीजेपी का अभियान नहीं समाज का अभियान है. एक भी समाजवादी पार्टी के नेता ने एक भी पेड़ नहीं लगाया बहुत ही चिंताजनक बात है. समाजवादी पार्टी का ऐसा रवैया यह दर्शाता है कि उनको समाज और पर्यावरण से, प्रकाश और समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है. राम मंदिर कथित चोरी पर उन्होंने बताया कि एसआईटी गठित की गई है. मामले की जांच हो रही है और कार्रवाई भी की जा रही है.

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