Ranchi Student Protest Highlights: रांची में सरकार के साथ बैठक खत्म, छात्र बोले- पॉजिटिव चर्चा हुई, जारी रहेगा आंदोलन
Ranchi Student Protest Highlights: रांची में सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिमंडल की बैठक हुई. ये बैठक करीब डेढ़ घंटे चली. छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा.
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रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ शुक्रवार (7 अगस्त) शाम सरकार ने बैठक की. बैठक करीब डेढ़ घंटे चली. छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता सकारात्मक रही. हमारा आंदोलन जारी रहेगा. बता दें कि आज (7 अगस्त) को आंदोलन का 14वां दिन है. छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन की टीम लेने आई थी. इस प्रतिनिधिमंडल 10 छात्र शामिल थे. सरकार की तरफ से चार मंत्री वार्ता का हिस्सा थे.
छात्र और सरकार के बीच ये बातचीत रांची के गेस्ट हाउस में हो रही है. दरअसल छात्रों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघलने के संकेत आज शाम को ही मिलने लगे थे. आंदोलनकारी छात्र पहले कह रहे थे कि उनकी तरफ से 8 छात्र और 2 विशेषज्ञ बात करेंगे. जबकि सरकार कह रही थी कि वार्ता सिर्फ छात्रों से होगी. इसपर आज छात्रों ने फैसला किया कि उनकी तरफ से 10 छात्र ही बातचीत के लिए जाएंगे.
पहले छात्र कह रहे थे कि बातचीत की टेबल पर उनकी तरफ से कानूनी सलाहकार भी होंगे. लेकिन अंत में फैसला हुआ है कि कोई कानूनी सलाहकार या एक्सपर्ट नहीं जाएगा. सोरेन सरकार भी बातचीत की टेबल पर किसी एक्सपर्ट के आने पर सहमत नहीं थी. छात्रों ने भी नरमी के संकेत दिए. अब गेंद हेमंत सोरेन सरकार के पाले में है. लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि अब ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक या परीक्षा धांधली का नहीं है. बात अब उस सरकार और सिस्टम की है जिसमें परीक्षाओं को नोट छापने की मशीनरी बना दिया गया है.
Ranchi Student Protest Live Updates: 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे- छात्र
सरकार से बातचीत के बाद छात्रों का प्रतिनिधिमंडल धरनास्थल पर वापस आ गए. छात्रों की बातचीत में मंत्रियों ने माना की मांगें जायज हैं और मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे. छात्रों ने कहा कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा. 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा.
Ranchi Student Protest Live Updates: सभी के साथ बैठकर परिवार जैसा महसूस हुआ- छात्र नेता
छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "सभी के साथ बैठकर परिवार जैसा महसूस हुआ. यह वाकई एक सकारात्मक बैठक थी. हमें भरोसा है कि सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों को जायज़ मानेंगे."