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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad News: 'मुझे मत ढूंढ़ना' मैसेज भेजकर प्रेमी जोड़े ने रामगंगा नदी में लगाई छलांग, दोनों की तलाश जारी

Moradabad News: 'मुझे मत ढूंढ़ना' मैसेज भेजकर प्रेमी जोड़े ने रामगंगा नदी में लगाई छलांग, दोनों की तलाश जारी

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद में एक युवक और युवती ने रामगंगा नदी में हाथ पकड़कर छलांग लगा दी. युवक ने पहले परिजनों को मैसेज भेजा था. पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ दोनों की तलाश में जुटे हैं.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 12 Jul 2026 12:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार (11 जुलाई) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक युवक और एक युवती बुलेट बाइक से रामगंगा नदी के पुल पर पहुंचे. दोनों कुछ देर तक पुल पर खड़े होकर आपस में बात करते रहे. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और पुल से रामगंगा नदी में छलांग लगा दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश शुरू कर दी. हालांकि कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका.

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पुलिस के मुताबिक, युवक की पहचान कटघर थाना क्षेत्र के सूरज नगर पीतल बस्ती निवासी 20 वर्षीय तुषार गोस्वामी के रूप में हुई है. वह कपड़ों की दुकान पर काम करता था.

शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका अपने ही मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था. घटना के बाद से वह लड़की भी अपने घर से गायब बताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने अभी युवती की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

ताऊ को भेजा आखिरी मैसेज

नदी में कूदने से पहले तुषार ने अपने ताऊ को मोबाइल पर एक संदेश भेजा था. उसने लिखा, मुझे मत ढूंढ़ना. मेरी बुलेट कटघर पुल पर खड़ी है. दूसरी चाबी लेकर उसे ले जाना. यह मैसेज मिलने के बाद परिजन घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुल के किनारे बुलेट बाइक खड़ी मिली, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

तुषार की बहन खुशबू गोस्वामी ने बताया कि तुषार रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन बाद में दुकान मालिक का फोन आया कि वह काम पर नहीं पहुंचा. इसी बीच परिवार को उसका मैसेज मिला कि वह रामगंगा नदी में जान देने जा रहा है. परिवार का कहना है कि घटना से पहले तुषार के पास किसी लड़की का फोन आया था, जिसके बाद वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था.

तेज बहाव से रेस्क्यू में आ रही दिक्कत

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे सूचना मिली थी कि एक युवक और एक युवती बाइक से आए और नदी में छलांग लगा दी.

पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर युवक की पहचान की. फिलहाल मोटर बोट, स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से दोनों की तलाश लगातार जारी है. नदी में तेज बहाव और अधिक गहराई होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं.

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पुलिस का कहना है कि फिलहाल दोनों की तलाश करना पहली प्राथमिकता है. उनके मिलने के बाद ही पूरे घटनाक्रम और घटना के पीछे की वजह साफ हो सकेगी. शुरुआती तौर पर मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक बंदिशों से जुड़ा माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 12:05 AM (IST)
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Moradabad News UP NEWS CRIME NEWS
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