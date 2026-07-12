Moradabad News: 'मुझे मत ढूंढ़ना' मैसेज भेजकर प्रेमी जोड़े ने रामगंगा नदी में लगाई छलांग, दोनों की तलाश जारी
Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद में एक युवक और युवती ने रामगंगा नदी में हाथ पकड़कर छलांग लगा दी. युवक ने पहले परिजनों को मैसेज भेजा था. पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ दोनों की तलाश में जुटे हैं.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार (11 जुलाई) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक युवक और एक युवती बुलेट बाइक से रामगंगा नदी के पुल पर पहुंचे. दोनों कुछ देर तक पुल पर खड़े होकर आपस में बात करते रहे. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और पुल से रामगंगा नदी में छलांग लगा दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश शुरू कर दी. हालांकि कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका.
राम मंदिर में CEO पद के लिए तय हुआ क्राइटेरिया, ये होनी चाहिए योग्यता; 18 जुलाई तक करें आवेदन
पुलिस के मुताबिक, युवक की पहचान कटघर थाना क्षेत्र के सूरज नगर पीतल बस्ती निवासी 20 वर्षीय तुषार गोस्वामी के रूप में हुई है. वह कपड़ों की दुकान पर काम करता था.
शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका अपने ही मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था. घटना के बाद से वह लड़की भी अपने घर से गायब बताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने अभी युवती की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
ताऊ को भेजा आखिरी मैसेज
नदी में कूदने से पहले तुषार ने अपने ताऊ को मोबाइल पर एक संदेश भेजा था. उसने लिखा, मुझे मत ढूंढ़ना. मेरी बुलेट कटघर पुल पर खड़ी है. दूसरी चाबी लेकर उसे ले जाना. यह मैसेज मिलने के बाद परिजन घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुल के किनारे बुलेट बाइक खड़ी मिली, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.
तुषार की बहन खुशबू गोस्वामी ने बताया कि तुषार रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन बाद में दुकान मालिक का फोन आया कि वह काम पर नहीं पहुंचा. इसी बीच परिवार को उसका मैसेज मिला कि वह रामगंगा नदी में जान देने जा रहा है. परिवार का कहना है कि घटना से पहले तुषार के पास किसी लड़की का फोन आया था, जिसके बाद वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था.
तेज बहाव से रेस्क्यू में आ रही दिक्कत
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे सूचना मिली थी कि एक युवक और एक युवती बाइक से आए और नदी में छलांग लगा दी.
पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर युवक की पहचान की. फिलहाल मोटर बोट, स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से दोनों की तलाश लगातार जारी है. नदी में तेज बहाव और अधिक गहराई होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं.
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
पुलिस का कहना है कि फिलहाल दोनों की तलाश करना पहली प्राथमिकता है. उनके मिलने के बाद ही पूरे घटनाक्रम और घटना के पीछे की वजह साफ हो सकेगी. शुरुआती तौर पर मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक बंदिशों से जुड़ा माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.