बस्ती में खून का रिश्ता हुआ शर्मसार, दो सगी बेटियों से रेप के आरोप में पिता गिरफ्तार

बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 14 और 16 साल की दो सगी बहनों ने अपने ही पिता पर जबरन रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है. दोनों बहनों और उनकी मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

पीड़िताओं ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनका पिता कई महीनों से उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. आरोप है कि वह शराब के नशे में अक्सर आपत्तिजनक हरकतें करता और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था. डर और बदनामी के कारण दोनों बहनें लंबे समय तक चुप रहीं, लेकिन जब मामला लगातार बढ़ता गया तो उन्होंने पूरी बात अपनी मां को बता दी.

राम मंदिर में CEO पद के लिए तय हुआ क्राइटेरिया, ये होनी चाहिए योग्यता; 18 जुलाई तक करें आवेदन

मां ने विरोध किया, फिर थाने पहुंची

बेटियों से पूरी घटना जानने के बाद मां ने अपने पति का विरोध किया, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी ही बेटियों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा. आखिरकार परेशान होकर पीड़िताओं की मां ने अपने ही पति के खिलाफ कलवारी थाने में तहरीर दी.

तहरीर दिए जाने की जानकारी मिलते ही आरोपी घर से फरार हो गया. आरोप है कि फरार होने के बाद वह अलग-अलग फोन नंबरों से तहरीर वापस लेने का दबाव बनाता रहा और जान से मारने की धमकी भी देता रहा.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. पीड़िताओं की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस मामले को लेकर बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया, अभियुक्त के खिलाफ धारा 65(1), 352(2), 5N/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.