INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: अलीगढ़ में चला YEIDA का बुलडोजर, 300 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Aligarh News: अलीगढ़ में चला YEIDA का बुलडोजर, 300 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ के टप्पल में YEIDA ने बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया है. 300 करोड़ रुपये की 8 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराकर अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया गया है.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 12 Jul 2026 12:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने टप्पल क्षेत्र में बड़ा बुलडोजर अभियान चलाकर करीब 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है. इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) राकेश कुमार सिंह के सख्त निर्देशों के बाद टप्पल क्षेत्र के मरोरगढ़ी गांव और फेज-2 इलाके में यह विशेष अभियान चलाया गया.

8 हेक्टेयर जमीन से हटा कब्जा, ढहाई गईं कॉलोनियां

प्राधिकरण को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि उसकी अधिग्रहित भूमि पर भू-माफिया अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर प्लॉट बेच रहे हैं. शिकायत सही पाए जाने के बाद भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया.

  • कितनी जमीन कराई मुक्त: करीब 8 हेक्टेयर (लगभग 1.5 लाख वर्गमीटर) भूमि.
  • बाजार कीमत: कब्जामुक्त कराई गई जमीन की वर्तमान कीमत 300 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.
  • क्या-क्या टूटा: जेसीबी और बुलडोजर की मदद से अवैध सड़कें, बाउंड्री वॉल, गेट, निर्माणाधीन मकान और अन्य ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया.

राम मंदिर में CEO पद के लिए तय हुआ क्राइटेरिया, ये होनी चाहिए योग्यता; 18 जुलाई तक करें आवेदन

'बिना मंजूरी वाले प्लॉट न खरीदें, कार्रवाई जारी रहेगी'

मौके पर मौजूद ओएसडी (आईएएस) शैलेंद्र कुमार सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि प्राधिकरण की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे प्राधिकरण की बिना स्वीकृति वाली किसी भी अवैध कॉलोनी या प्लॉट में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश न करें. अगर वे ऐसा करते हैं, तो भविष्य में होने वाली कार्रवाई के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे.

वहीं, एसडीएम अभिषेक शाही ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि को सुरक्षित करना और क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना है. सरकार की मंशा के अनुरूप अवैध कब्जाधारियों पर यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी.

पुलिस छावनी में तब्दील रहा इलाका

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. अभियान के दौरान तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, YEIDA के परियोजना अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मुस्तैद रहा. घंटों चली इस कार्रवाई के बाद करोड़ों की जमीन वापस सरकार के खाते में आ गई है.

'मंदिर ट्रस्टों में भी हो गैर हिंदू सदस्यों की नियुक्ति', कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने की मांग

Published at : 12 Jul 2026 12:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: अलीगढ़ में चला YEIDA का बुलडोजर, 300 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
अलीगढ़ में चला YEIDA का बुलडोजर, 300 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: पैसे के लालच में हैवान बना देवर! भाई के साथ मिलकर मां-बेटे को दी खौफनाक मौत
मुरादाबाद में पैसे के लालच में हैवान बना देवर! भाई के साथ मिलकर मां-बेटे को दी खौफनाक मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, 'भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का...'
श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, 'भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के हाथ रामभक्तों के खून से सने, कांग्रेस ने राम को नकारा', गोरखपुर में CM योगी का हमला
'सपा के हाथ रामभक्तों के खून से सने, कांग्रेस ने राम को नकारा', गोरखपुर में CM योगी का हमला
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
बॉलीवुड
Saturday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
स्पोर्ट्स
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
Thief Viral Video: गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
Home Tips
Home Cleaning Tips : घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
शिक्षा
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget