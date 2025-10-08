हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल

दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल

Rohit Sharma Transformation Become Fitness Freak: रोहित शर्मा 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन हिटमैन के न्यू लुक ने हर किसी को हैरान कर दिया है. नए लुक में रोहित पहले से भी ज्यादा जवान लग रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 11:21 PM (IST)
Rohit Sharma Transformation Become Fitness Freak: रोहित शर्मा 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन हिटमैन के न्यू लुक ने हर किसी को हैरान कर दिया है. नए लुक में रोहित पहले से भी ज्यादा जवान लग रहे हैं.

रोहित शर्मा का बदला हुआ लुक काफी पॉपुलर हो रहा है. ऐसा कह सकते हैं कि भारत का ये स्टार खिलाड़ी दिन-ब-दिन जवान होता जा रहा है.

1/6
रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन फोटो शेयर किए हैं. रोहित के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया है.
रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन फोटो शेयर किए हैं. रोहित के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया है.
2/6
रोहित शर्मा ने खुद को पहले से काफी ज्यादा फिट बना लिया है, जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी शौक हैं.
रोहित शर्मा ने खुद को पहले से काफी ज्यादा फिट बना लिया है, जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी शौक हैं.
3/6
रोहित शर्मा 7 महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले हैं. वे आखिरी बार फरवरी-मार्च में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नजर आए थे.
रोहित शर्मा 7 महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले हैं. वे आखिरी बार फरवरी-मार्च में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नजर आए थे.
4/6
रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक भारत की वनडे टीम के कप्तान थे. रोहित की कप्तानी में टीम ने ये टूर्नामेंट भी जीता. लेकिन अब शुभमन गिल को ODI कप्तान बना दिया गया है.
रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक भारत की वनडे टीम के कप्तान थे. रोहित की कप्तानी में टीम ने ये टूर्नामेंट भी जीता. लेकिन अब शुभमन गिल को ODI कप्तान बना दिया गया है.
5/6
रोहित शर्मा अब भारत की वनडे टीम के कप्तान नहीं हैं, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा हैं.
रोहित शर्मा अब भारत की वनडे टीम के कप्तान नहीं हैं, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा हैं.
6/6
रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले खुद को पहले से और भी ज्यादा फिट बना लिया है. रोहित ने इस टूर से पहले नेट में भी प्रैक्टिस करके खूब पसीना बहाया है.
रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले खुद को पहले से और भी ज्यादा फिट बना लिया है. रोहित ने इस टूर से पहले नेट में भी प्रैक्टिस करके खूब पसीना बहाया है.
Published at : 08 Oct 2025 11:20 PM (IST)
Rohit SHarma IND VS AUS

Photo Gallery

