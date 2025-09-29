कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटकितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन

Suryakumar Yadav qualification: भारत के टी20I के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक ग्रेजुएट हैं और उन्होंने कॉमर्स में अपनी पढ़ाई पूरी की है. यहां देखें पूरी पढ़ाई की जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 11:05 PM (IST)
भारत के टी20I के कप्तान सूर्यकुमार यादव

सूर्याकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और भारत ने एशिया कप का 9वां खिताब अपने नाम किया.
सूर्याकुमार भारतीय टीम के कप्तान और एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो अपने 360 डिग्री खेल के लिए जाने जाते हैं. वो IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं.
सूर्याकुमार यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की है, जहां उनके पिता अशोक कुमार यादव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे.
मुंबई के प्रतिष्ठित पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से सूर्यकुमार ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और उन्होंने इस कॉलेज से बैचलर डिग्री (B.Com) प्राप्त की है.
सूर्यकुमार यादव को अपने कॉलेज में एक होनहार क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता है और उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है.
महात्मा एजुकेशन सोसाइटी, जो पिल्लई कॉलेज को चलाती है. उन्होंने 2011 में अंडर-22 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड जीतने पर सूर्यकुमार यादव को सम्मानित किया था.
Published at : 29 Sep 2025 11:05 PM (IST)
Embed widget