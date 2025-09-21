एक्सप्लोरर
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय
Hardik Pandya New Record Against Pakistan: हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फिर एक बार पहला विकेट चटकाकर भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई और इसी के साथ पांड्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया.
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक विकेट लिया और इसी के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Sep 2025 10:38 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
कौन है सारा, जिसे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज; जानें मोहब्बत की इनसाइड स्टोरी
क्रिकेट
6 Photos
कौन हैं UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम, क्यों छोड़ा था पाकिस्तान; जानिए उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
पाकिस्तान नहीं, एशिया कप 2025 में ये है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा; आंकड़े दे रहे हैं गवाही!
क्रिकेट
6 Photos
सारा तेंदुलकर या सानिया चंडोक, कौन है ज्यादा खूबसूरत? देखें दोनों की दिलकश तस्वीरें
क्रिकेट
6 Photos
एक कैलेंडर ईयर में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में चार भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
एशिया कप में भारत के लिए खतरा बन सकते हैं ये 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी, मैच जीतना है तो इनको रोकना जरुरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
कौन है सारा, जिसे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज; जानें मोहब्बत की इनसाइड स्टोरी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion