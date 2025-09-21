हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय

हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय

Hardik Pandya New Record Against Pakistan: हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फिर एक बार पहला विकेट चटकाकर भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई और इसी के साथ पांड्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया.

By : साक्षी गुप्ता  | Updated at : 21 Sep 2025 10:38 PM (IST)
Hardik Pandya New Record Against Pakistan: हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फिर एक बार पहला विकेट चटकाकर भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई और इसी के साथ पांड्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया.

हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक विकेट लिया और इसी के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

1/6
हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं.
हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं.
2/6
हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल में विकेट लेने के मामले में भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया है.
हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल में विकेट लेने के मामले में भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया है.
3/6
टी20 इंटरनेशल में हार्दिक पांड्या के 118 मैचों में 97 विकेट हो गए हैं. वहीं युजवेंद्र चहल के 80 मैचों में 96 विकेट हैं.
टी20 इंटरनेशल में हार्दिक पांड्या के 118 मैचों में 97 विकेट हो गए हैं. वहीं युजवेंद्र चहल के 80 मैचों में 96 विकेट हैं.
4/6
टी20 इंटरनेशल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं. अर्शदीप सिंह ने ओमान के खिलाफ लीग मैच में 100 विकेट पूरे कर, ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए.
टी20 इंटरनेशल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं. अर्शदीप सिंह ने ओमान के खिलाफ लीग मैच में 100 विकेट पूरे कर, ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए.
5/6
हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल विकेटों का शतक लगाने से केवल तीन विकेट दूर रह गए हैं.
हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल विकेटों का शतक लगाने से केवल तीन विकेट दूर रह गए हैं.
6/6
हार्दिक पांड्या इस एशिया कप के आगामी मैचों में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं.
हार्दिक पांड्या इस एशिया कप के आगामी मैचों में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं.
Published at : 21 Sep 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
T20 International Yuzvendra Chahal IND VS PAK HARDIK PANDYA

क्रिकेट फोटो गैलरी

और देखें
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
