बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हैं. यहां हम आपको इन तीनों क्रिकेटरों की नेटवर्थ के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 02:02 PM (IST)
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हैं. यहां हम आपको इन तीनों क्रिकेटरों की नेटवर्थ के बारे में बताएंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे अमीर खिलाड़ी

1/6
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर में सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पर हैं.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर में सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पर हैं.
2/6
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहीन अफरीदी की कुल नेटवर्थ करीब 58 करोड़ रुपये है. शाहीन PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), बिग बैश लीग (BBL), और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहीन अफरीदी की कुल नेटवर्थ करीब 58 करोड़ रुपये है. शाहीन PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), बिग बैश लीग (BBL), और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं.
3/6
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर में सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर में सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं.
4/6
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबर आजम की कुल नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये है. बाबर PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करते हैं. वहीं बाबर को पाकिस्तान सुपर लीग और बिग बैश लीग खेलने के लिए करोड़ों रुपये मिलता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबर आजम की कुल नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपये है. बाबर PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करते हैं. वहीं बाबर को पाकिस्तान सुपर लीग और बिग बैश लीग खेलने के लिए करोड़ों रुपये मिलता है.
5/6
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर में सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर हैं.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर में सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर हैं.
6/6
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान की कुल नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपये है. रिजवान को पाकिस्तान सुपर लीग और बिग बैश लीग खेलने के लिए करोड़ों रुपये मिलता है और रिजवान PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान की कुल नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपये है. रिजवान को पाकिस्तान सुपर लीग और बिग बैश लीग खेलने के लिए करोड़ों रुपये मिलता है और रिजवान PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 02:02 PM (IST)
PCB BBL Shaheen Shah Afridi Babar Azam Mohammad Rizwan

