हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वदुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत

दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत

देश का हवाई अड्डा नेटवर्क आज के समय में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को संभव बनाने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Dec 2025 07:46 AM (IST)
देश का हवाई अड्डा नेटवर्क आज के समय में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को संभव बनाने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

अमेरिकाः 15,873 हवाई अड्डों की विशाल संख्या के साथ अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है. इस विशाल नेटवर्क में बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ-साथ कई छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डे भी शामिल हैं, जो पूरे देश में व्यापक संपर्क प्रदान करते हैं.
ब्राजीलः इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर ब्राजील का नाम शामिल हैं, जहां 4,919 हवाई अड्डे स्थित हैं. देश का बड़ा आकार और दूरदराज के क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ने की आवश्यकता हवाई अड्डों की बड़ी संख्या का मुख्य कारण है.
ऑस्ट्रेलियाः 2,180 हवाई अड्डों के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी संख्या में छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं, जो विशाल दूरी में फैली और बिखरी हुई आबादी की सेवा करते हैं. ये हवाई अड्डे पर्यटन और स्थानीय व्यापार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.
मेक्सिकोः मेक्सिको में कुल 1,485 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से कई पर्यटन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यह देश एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है.
कनाडाः इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर कनाडा का नाम शामिल है, जहां 1425 एयरपोर्ट्स का एक बड़ा नेटवर्क है. देश में स्थित यह हवाई अड्डे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को काफी समर्थन देते हैं.
यूकेः वहीं, यूनाइटेड किंगडम में कुल 1,043 हवाई अड्डे स्थित हैं, जो इसे यूरोप और उससे आगे तक मजबूत संपर्क प्रदान करता है. उसके नेटवर्क में हीथ्रो, गैटविक और मैनचेस्टर जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं.
रूसः 904 हवाई अड्डों के साथ रूस एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इसके अनेक हवाई अड्डे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सेवा करते हैं, जो मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक शहरों को जोड़ते हैं.
जर्मनीः जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे शहरों में कुल 838 एयरपोर्ट्स स्थित हैं. जो जर्मनी को दुनिया का आठवां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला बनाती हैं.
अर्जेंटीनाः अर्जेंटीना के 756 हवाई अड्डे लिस्ट में नौंवे स्थान पर हैं. इनमें से कई हवाई अड्डे घरेलू और क्षेत्रीय यात्रा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं.
फ्रांसः वहीं, इस लिस्ट में आखिरी और दुनिया के 10वां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स वाला देश फ्रांस है, जहां, कुल 689 हवाई अड्डे स्थित हैं.
Published at : 06 Dec 2025 07:46 AM (IST)
Tags :
America Canada Brazil UK AUSTRALIA

