काजोल और ट्विंकल खन्ना ने कुछ महीने पहले टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ की होस्टिंग शुरू की थी. सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर और कृति सनोन समेत कई हस्तियां इस शो का हिस्सा बनीं. लेकिन कई लोगों को हैरानी हुई कि शाहरुख खान मेहमानों में क्यों नहीं थे. क्या उन्हें बुलाया नहीं गया था? क्या वह बिजी थे? शाहरुख खान ने अब खुद इस बात पर सफाई दी है और बताया है कि वह शो में क्यों नहीं आए, हालांकि उन्होंने हर एपिसोड ज़रूर देखा.

शाहरुख खान क्यों काजोल-ट्विंकल के चैट शो में नहीं आए?

शाहरुख ने बीबीसी एशियन नेटवर्क से बातचीत के दौरान कहा, "मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूं! मैंने उन्हें (काजोल को) बताया था. मुझे चोट भी लगी थी. मुझे बहुत बुरा लगा. मुझे उस शो में आना अच्छा लगता, लेकिन खाने वाले हिस्से को छोड़कर, वहां खाने के लिए बहुत कुछ था!"

शाहरुख ने देखें हैं काजोल-ट्विंकल के चैट शो के सभी एपिसोड

उन्होंने आगे कहा, "मुझे आपसे और ट्विंकल से बहुत अफ़सोस है. आपको बता दूं कि मैंने वो सभी शो देख लिए हैं. यह मेरा प्रायश्चित है कि मैं उस शो में नहीं था, इसलिए मैंने वो सब देख लिया!" बता दें कि शाहरुख फ़िलहाल "किंग" की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में उनके हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग रुक गई थी.

लंदन में शाहरुख-काजोल ने किया ब्रॉन्ज स्टैच्यू को रिवील

दिलचस्प बात यह है कि भले ही शाहरुख इस शो में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हाल ही में काजोल और शाहरुख लंदन को लंदन में साथ देखा गया इस दौरान दोनों ने अपनी क्लासिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में अपने आइकॉकिन पोज़ से इंस्पायर एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू को रिवील किया. इस स्टैच्यू अनावरण लीसेस्टर स्क्वायर पर किया गया, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था. इस दौरान शाहरुख ने कहा, "आज लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर राज और सिमरन के ब्रॉन्ज स्टैच्यू का लॉन्च करते हुए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, बेहद खुश हूं!" इस इवेंट की तस्वीरें शाहरुख ने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर की हैं.