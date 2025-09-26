एक्सप्लोरर
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न अबुल फजल की हत्या 1602 में शहजादा सलीम (जहांगीर) की साजिश का नतीजा थी, जानें अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की कहानी और अकबर का दुख.
अकबर और अबुल फजल की दोस्ती जहां मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक ऊंचाई को दर्शाती है, वहीं उनकी हत्या उस युग की राजनीतिक सच्चाई को उजागर करती है.
Published at : 26 Sep 2025 07:27 AM (IST)
इंडिया
