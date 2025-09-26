अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया

1573 ईस्वी में अबुल फजल अकबर के दरबार से जुड़े. उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और वफादारी से अकबर का विश्वास जीता. वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक, बादशाह अकबर ने इन्हें 1575 में अपने नवरत्नों में शामिल किया. समय के साथ वे अकबर के सबसे करीबी और प्रधानमंत्री जैसे प्रभावशाली पद तक पहुंच गए. अबुल फजल ने कई सारी किताबें लिखी थी. इनमें से सबसे बड़ी अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी जैसी किताबें थी.