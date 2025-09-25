एक्सप्लोरर
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
वायरल वीडियो में घोड़े से जो शख्स नीचे गिरता है, उसकी शक्ल तेजस्वी से बिल्कुल अलग है. उनके कार्यालय ने मोकामा रोड शो का वीडियो शेयर किया, लेकिन उसमें कहीं भी वह घोड़े से गिरते हुए नहीं दिखाई दिए.
तेजस्वी यादव का वीडियो गलत दावे के साथ हो रहा वायरल
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Sep 2025 05:22 PM (IST)
इंडिया
7 Photos
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
इंडिया
8 Photos
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
इंडिया
10 Photos
वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल
इंडिया
6 Photos
'ब्लड मून' से आसमान हुआ लाल, भारत से ऑस्ट्रेलिया तक दिखा शानदार नजारा, सामने आईं चंद्रगहण की पहली तस्वीरें
इंडिया
9 Photos
Photos: चेहरे पर मुस्कान, बुलेट पर बहन प्रियंका को बिठाकर बिहार की सड़कें नापते दिखे राहुल गांधी
इंडिया
7 Photos
बिहार वोट यात्रा में पहली बार दिखी राहुल-प्रियंका की जोड़ी! सुपौल में भाई-बहन को देख समर्थकों का जोश हाई, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान, 'रूस संग जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा राष्ट्रपति पद'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
Advertisement
इंडिया
7 Photos
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
इंडिया
8 Photos
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion