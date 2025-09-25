Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच

विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने मोकामा में अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान घोड़े पर बैठकर रोड शो किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थीं. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स ग्रीन टी-शर्ट और ब्लैक पेंट में घोड़े पर बैठा है. कुछ ही सेकेंड बाद घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उस पर बैठा शख्स जोर से सड़क गिर पड़ता है. इस शख्स को तेजस्वी यादव बताया जा रहा है.