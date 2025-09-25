हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच

Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच

वायरल वीडियो में घोड़े से जो शख्स नीचे गिरता है, उसकी शक्ल तेजस्वी से बिल्कुल अलग है. उनके कार्यालय ने मोकामा रोड शो का वीडियो शेयर किया, लेकिन उसमें कहीं भी वह घोड़े से गिरते हुए नहीं दिखाई दिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 05:23 PM (IST)
वायरल वीडियो में घोड़े से जो शख्स नीचे गिरता है, उसकी शक्ल तेजस्वी से बिल्कुल अलग है. उनके कार्यालय ने मोकामा रोड शो का वीडियो शेयर किया, लेकिन उसमें कहीं भी वह घोड़े से गिरते हुए नहीं दिखाई दिए.

तेजस्वी यादव का वीडियो गलत दावे के साथ हो रहा वायरल

1/7
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स घोड़े से सड़क पर बहुत जोर से गिरता हुआ दिख रहा है.दावा किया जा रहा है कि यह घटना तेजस्वी के मोकामा दौरे की है
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स घोड़े से सड़क पर बहुत जोर से गिरता हुआ दिख रहा है.दावा किया जा रहा है कि यह घटना तेजस्वी के मोकामा दौरे की है
2/7
विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने मोकामा में अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान घोड़े पर बैठकर रोड शो किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थीं. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स ग्रीन टी-शर्ट और ब्लैक पेंट में घोड़े पर बैठा है. कुछ ही सेकेंड बाद घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उस पर बैठा शख्स जोर से सड़क गिर पड़ता है. इस शख्स को तेजस्वी यादव बताया जा रहा है.
विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने मोकामा में अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान घोड़े पर बैठकर रोड शो किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थीं. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स ग्रीन टी-शर्ट और ब्लैक पेंट में घोड़े पर बैठा है. कुछ ही सेकेंड बाद घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उस पर बैठा शख्स जोर से सड़क गिर पड़ता है. इस शख्स को तेजस्वी यादव बताया जा रहा है.
3/7
यह वीडियो धर्म कुमार मंडल नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, 'तेजस्वी यादव जी आपके साथ ऐसा किसने किया जो घोड़े पर से गिर पड़े.' इसी तरह के कमेंट के साथ और भी कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है.
यह वीडियो धर्म कुमार मंडल नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, 'तेजस्वी यादव जी आपके साथ ऐसा किसने किया जो घोड़े पर से गिर पड़े.' इसी तरह के कमेंट के साथ और भी कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है.
4/7
वायरल वीडियो को शेयर कर लोग उन पर तंज कस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं. यहां तक की उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं. जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि वायरल वीडियो एडिटेड है.
वायरल वीडियो को शेयर कर लोग उन पर तंज कस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं. यहां तक की उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं. जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि वायरल वीडियो एडिटेड है.
5/7
वीडियो के कीफ्रेम को गूगल इमेज पर सर्च करने पर तेजस्वी यादव कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ही 18 सितंबर का एक पोस्ट मिला. इसमें तेजस्वी यादव घोड़े पर बैठे नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो और पोस्ट की गई वीडियो में तेजस्वी यादव के आसपास की चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं.
वीडियो के कीफ्रेम को गूगल इमेज पर सर्च करने पर तेजस्वी यादव कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ही 18 सितंबर का एक पोस्ट मिला. इसमें तेजस्वी यादव घोड़े पर बैठे नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो और पोस्ट की गई वीडियो में तेजस्वी यादव के आसपास की चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं.
6/7
तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यह मोकामा का है. 24 सेकेंड के इस वीडियो में तेजस्वी कहीं भी घोड़े से गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि घोड़े से नीचे गिरने वाले शख्स की शक्ल तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग है. इससे पता चलता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है.
तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यह मोकामा का है. 24 सेकेंड के इस वीडियो में तेजस्वी कहीं भी घोड़े से गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि घोड़े से नीचे गिरने वाले शख्स की शक्ल तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग है. इससे पता चलता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है.
7/7
तेजस्वी यादव के वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया गया है. वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है. हो सकता है कि इसे आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस की मदद से एडिट किया गया है.
तेजस्वी यादव के वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया गया है. वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है. हो सकता है कि इसे आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस की मदद से एडिट किया गया है.
Published at : 25 Sep 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Tejashwi Yadav RJD LALU YADAV

Embed widget