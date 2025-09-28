एक्सप्लोरर
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि रैली दोपहर 3 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन विजय शाम करीब 7.30 बजे पहुंचे.
करूर की यह त्रासदी केवल एक भीड़ प्रबंधन की विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
Published at : 28 Sep 2025 12:33 PM (IST)
