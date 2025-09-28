हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाVijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS

Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS

तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि रैली दोपहर 3 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन विजय शाम करीब 7.30 बजे पहुंचे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Sep 2025 12:33 PM (IST)
तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि रैली दोपहर 3 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन विजय शाम करीब 7.30 बजे पहुंचे.

करूर की यह त्रासदी केवल एक भीड़ प्रबंधन की विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

1/8
तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार (27 सितंबर 2025) की शाम विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिससे देशभर में हड़कंप मच गया.
तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार (27 सितंबर 2025) की शाम विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिससे देशभर में हड़कंप मच गया.
2/8
हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कई की हालत गंभीर है.
हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कई की हालत गंभीर है.
3/8
डीजीपी जी. वेंकटरमन ने बताया कि रैली में 10,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन 27,000 लोग पहुंच गए.
डीजीपी जी. वेंकटरमन ने बताया कि रैली में 10,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन 27,000 लोग पहुंच गए.
4/8
रैली स्थल पर केवल 500 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिससे बढ़ी हुई भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया.
रैली स्थल पर केवल 500 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिससे बढ़ी हुई भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया.
5/8
विजय की पार्टी टीवीके ने समर्थकों से दोपहर 12 बजे पहुंचने का ऐलान किया था, लेकिन विजय 7:40 बजे पहुंचे. इस बीच लोग भूख-प्यास और धूप में जूझते रहे.
विजय की पार्टी टीवीके ने समर्थकों से दोपहर 12 बजे पहुंचने का ऐलान किया था, लेकिन विजय 7:40 बजे पहुंचे. इस बीच लोग भूख-प्यास और धूप में जूझते रहे.
6/8
रैली की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक थी, लेकिन लोग सुबह 11 बजे से जुटना शुरू हो गए थे.
रैली की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक थी, लेकिन लोग सुबह 11 बजे से जुटना शुरू हो गए थे.
7/8
हादसे के बाद विजय ने X (ट्विटर) पर लिखा कि यह उनके लिए असहनीय पीड़ा है और उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई.मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की.
हादसे के बाद विजय ने X (ट्विटर) पर लिखा कि यह उनके लिए असहनीय पीड़ा है और उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई.मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की.
8/8
जांच आयोग यह देखेगा कि क्या भीड़ को कम आंका गया था और क्या विजय का देर से पहुंचना भी हादसे की वजह बना. आयोग सुरक्षा प्रबंधन, आयोजन की खामियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी रिपोर्ट देगा.
जांच आयोग यह देखेगा कि क्या भीड़ को कम आंका गया था और क्या विजय का देर से पहुंचना भी हादसे की वजह बना. आयोग सुरक्षा प्रबंधन, आयोजन की खामियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी रिपोर्ट देगा.
Published at : 28 Sep 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
Karur Rally Stampede Vijay Political Rally Tamilaga Vetri Kazhagam

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
ऑटो
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
ट्रेंडिंग
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget