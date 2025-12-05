हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा', शहनाज गिल का छलका दर्द, बताया- क्यों पंजाबी फिल्मों में लगाया अपना पैसा?

'मुझे फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा', शहनाज गिल का छलका दर्द, बताया- क्यों पंजाबी फिल्मों में लगाया अपना पैसा?

Shehnaaz Gill: शहनाज गिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी कहानियां नहीं मिल रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी स्टार शहनाज गिल बिग बॉस 13 से देश भर में मशहूर हुई थी. उन्होंने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उनकी एक-दो फिल्में भी आईं. वहीं हाल ही में शहनाज गिल बिग बॉस 19 में अपने भाई शहबाज़ का वाइल्डकार्ड के तौर पर वेलकम करने और अपनी फ़िल्म इक्क कुड़ी को प्रमोट करने के लिए आई थीं. इस दौरान सलमान खान के साथ बातचीत में उन्होंने एक ज़बरदस्त बात कही, “मेरे ऊपर कोई पैसे नहीं लग रहा, तो मैंने खुद पर लगा दिए.” अब, एक नए इंटरव्यू में, शहनाज़ ने उन बातों के पीछे की असली वजह बताई है।

“मुझे फ़िल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है”
शहनाज ने बताया कि यह कमेंट उनके पास आ रहे मौकों से बढ़ती फ्रस्ट्रेशन की वजह से था. उन्होंने कहा कि उन्हें कई ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर उन्हें सिर्फ़ एक सजावटी चीज़ बना देते हैं, जिसमें कोई खास योगदान नहीं होता. दरअसल फरीदून शहरयार से बात करते हुए, शहनाज़ ने बताया, “यह बात इसलिए आई क्योंकि मुझे अच्छी कहानियां नहीं मिल रही हैं, और मुझे फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. मैं एक ही तरह की कहानियां देखती रहती हूं  उनमें कुछ भी अनोखा नहीं होता, और उनमें कोई बड़ा मैसेज नहीं होता. मुझे बहुत सारे ऑफर मिल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ पर वह पैसा लगाना फायदेमंद होना चाहिए.”

पांच साल तक पंजाबी फिल्में रिजेक्ट करना
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि लगातार पंजाबी प्रोजेक्ट्स ऑफर होने के बावजूद, उन्होंने उन्हें इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनमें फ्रेशनेस की कमी थी. उन्होंने कहा, “मुझे पिछले पांच सालों से पंजाबी फिल्में ऑफर हो रही हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं कर रही थी. मैं चाहती थी कि कोई मुझ पर एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ दांव लगाए. मैं पंजाब इंडस्ट्री में एक अलग अंदाज़ में वापसी करना चाहती थी, खासकर 3-4 साल बाद वापसी के बाद, मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी.”

"मैं पहले खुद को साबित करना चाहती हू"
शहनाज ने आगे बताया कि आखिरकार उन्होंने पंजाबी फिल्म में अपना पैसा लगाने का फैसला क्यों किया. उनके लिए, यह बॉलीवुड में बड़े किरदारों में कदम रखने से पहले अपनी कलात्मक पहचान को फिर से बनाने और अपनी क्षमता साबित करने का एक हिस्सा है. उन्होंने बताया, "स्क्रिप्ट और फिल्मों को समझना बहुत ज़रूरी है. मैं सिर्फ़ दिखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा के लिए रहती हैं. मैंने सोचा, क्यों न अपनी पंजाबी इंडस्ट्री में ही कुछ ऐसा किया जाए जहां हम वाकई कुछ बदलाव ला सकें? हम सिर्फ़ बॉलीवुड के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैं किसी दिन वहाँ काम करूंगी, लेकिन पहले मैं खुद को साबित करना चाहती हूं. मैं बॉलीवुड के लिए ऑडिशन दे रही हूं, अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हूं, लेकिन पहले एक एक्टर के तौर पर खुद को साबित करना बहुत ज़रूरी था."

 

 

Published at : 05 Dec 2025 08:11 AM (IST)
