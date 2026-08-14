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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन

'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन

India on Indus Water Treaty: सिंधु जल संधि की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'सिंधु संधि पर हमारा रुख सर्वविदित है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर लगातार तकरार की स्थिति बनी हुई है. इस बीच भारत ने एक बार फिर से इसे लेकर अपने पक्ष को दोहराया है और कहा है कि हमारे पक्ष में कोई बदलाव नहीं आया है.

विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सिंधु जल समझौते पर भारत सरकार के पक्ष को स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘सिंधु जल संधि पर हमारा रुख सर्वविदित है. इसमें कोई बदलाव नहीं आया है.’ 

अफगानिस्तान के साथ संबंध पर भारत का पक्ष

इसके साथ ही, उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर भी स्थिति को स्पष्ट किया है. रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘पिछले कुछ महीनों और अब एक साल से भी ज्यादा समय में अफगानिस्तान के साथ हमारी कई स्तरों पर बातचीत और मुलाकातें हुई हैं. इस दौरान अफगानिस्तान के कई मंत्रियों का दौरा भी हुआ है, कई प्रतिनिधिमंडल अब तक भारत आए हैं और इन दौरों से विकास, सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों में हमारी साझेदारी मजबूत हुई है.’

उन्होंने कहा, ‘अफगानिस्तान के साथ हमारे लंबे समय से संबंध रहे हैं और हम उनके साथ अपने इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं.’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Aug 2026 06:46 PM (IST)
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