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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHow To Make Makhana Crispy Again: मखाने की सीलन होगी 5 मिनट में गायब! जानें कुरकुरा बनाने का तरीका

How To Make Makhana Crispy Again: मखाने की सीलन होगी 5 मिनट में गायब! जानें कुरकुरा बनाने का तरीका

Soft Makhana Fix: कुरकुरे मखाने नमी खींचकर नरम पड़ जाते हैं और उनका स्वाद भी पहले जैसा नहीं लगता. खासकर बरसात या ज्यादा नमी वाले मौसम में यह परेशानी जल्दी हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Aug 2026 04:40 PM (IST)
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How To Make Soggy Makhana Crispy Again: मखाना हेल्दी स्नैक के तौर पर काफी पसंद किया जाता है, लेकिन खुला रखने के कुछ समय बाद ही इसकी सबसे बड़ी समस्या सामने आ जाती है. कुरकुरे मखाने नमी खींचकर नरम पड़ जाते हैं और उनका स्वाद भी पहले जैसा नहीं लगता. खासकर बरसात या ज्यादा नमी वाले मौसम में यह परेशानी जल्दी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि अगर मखाने में सिर्फ नमी आई है और वे खराब होने के संकेत नहीं दिखा रहे हैं, तो उन्हें दोबारा भूनकर कुरकुरा बनाया जा सकता है.

सबसे पहले जांच लें 

अगर मखाना सिर्फ नमी की वजह से नरम हुआ है और उसमें अजीब गंध, फफूंदी या असामान्य रंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे दोबारा कुरकुरा किया जा सकता है. लेकिन अगर मखाने से खराब या बासी गंध आ रही है, उस पर फंगस दिखाई दे रही है या स्वाद बहुत ज्यादा बदल गया है, तो उसे खाने से बचना बेहतर है. सिर्फ कुरकुरापन खत्म होने और खराब होने में अंतर समझना जरूरी है. कई बार एयरटाइट डिब्बा ठीक से बंद न होने या लंबे समय तक खुला रहने से मखाना नमी सोख लेता है.

कड़ाही को पहले हल्का गर्म करें

नरम पड़े मखाने को दोबारा कुरकुरा करने के लिए भारी तले वाली कड़ाही या पैन का इस्तेमाल करें. पहले खाली पैन को मध्यम से धीमी आंच पर करीब एक-दो मिनट हल्का गर्म कर लें. तेज आंच पर मखाना जल्दी जल सकता है, जबकि अंदर मौजूद नमी पूरी तरह निकल नहीं पाती. इसलिए धीमी या मध्यम-धीमी आंच बेहतर रहती है. जब पैन हल्का गर्म हो जाए, तब उसमें मखाना डालें.

5 से 7 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें

मखाने को बिना पानी डाले और जरूरत न हो तो बिना घी या तेल के सूखा भूनें. उन्हें लगातार चलाते या हल्के हाथ से हिलाते रहें, ताकि हर तरफ से समान गर्मी मिल सके. आमतौर पर कुछ मिनट की ड्राई रोस्टिंग से नमी निकलने लगती है और मखाना दोबारा कुरकुरा हो सकता है. इसे एक जगह छोड़कर न रखें, क्योंकि पैन के संपर्क में रहने वाला हिस्सा जल्दी जल सकता है. हर कुछ सेकंड में मखाने को चलाते रहना बेहतर है. अगर आप पहले से भुने हुए मखाने को दोबारा क्रिस्प कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा देर तक भूनने की जरूरत नहीं होती. लक्ष्य सिर्फ उनमें पहुंची नमी को निकालना है, न कि उन्हें दोबारा ज्यादा पकाना.


How To Make Makhana Crispy Again: मखाने की सीलन होगी 5 मिनट में गायब! जानें कुरकुरा बनाने का तरीका

ऐसे पहचानें कि मखाना कुरकुरा हो गया है

रोस्टिंग के दौरान एक-दो मखाने निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें और फिर चखकर देखें. अगर वह आसानी से टूट रहा है और कुरकुरा महसूस हो रहा है, तो मखाना तैयार है. मखाने को पैन से निकालने के तुरंत बाद उसका सही टेक्सचर जांचना कई बार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गर्म होने पर बनावट अलग महसूस हो सकती है. इसलिए एक-दो मिनट ठंडा होने के बाद चखना बेहतर रहता है.

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भूनने के बाद गर्म मखाने को डिब्बे में न भरें

यह गलती मखाने को दोबारा नरम कर सकती है. भूनने के बाद गर्म मखाने को तुरंत एयरटाइट कंटेनर में बंद करने से अंदर भाप फंस सकती है. बाद में यही भाप नमी बनकर मखाने की कुरकुराहट कम कर सकती है. इसलिए भुने हुए मखाने को किसी प्लेट या ट्रे में फैलाकर कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें. उन्हें एक जगह गर्म-गर्म ढेर लगाकर रखने से भी भाप फंस सकती है. पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही स्टोर करें.


How To Make Makhana Crispy Again: मखाने की सीलन होगी 5 मिनट में गायब! जानें कुरकुरा बनाने का तरीका

ज्यादा घी या तेल डालने से बचें

मखाने को भूनते समय चाहें तो थोड़ी मात्रा में घी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घी या तेल डालने से बचना चाहिए. बहुत अधिक फैट मखाने को चिकना कर सकता है और सही तरह से ड्राई होने में परेशानी पैदा कर सकता है. अगर मखाना पहले से ही नरम हो चुका है, तो उसे दोबारा कुरकुरा करने के लिए ड्राई रोस्टिंग सबसे आसान तरीका है. स्वाद के लिए बाद में जरूरत के अनुसार हल्का घी और सूखे मसाले मिलाए जा सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Makhana Turned Soft How To Make Makhana Crispy Again Soft Makhana Fix
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