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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो15 अगस्त को राशि के हिसाब से पहनें ये रंग, तिरंगे के साथ खास लगेगा आपका Independence Day Look

15 अगस्त को राशि के हिसाब से पहनें ये रंग, तिरंगे के साथ खास लगेगा आपका Independence Day Look

Independence Day 2026 पर राशि के अनुसार चुनें शुभ रंग. जानें मेष से मीन तक किस रंग के आउटफिट और एक्सेसरीज से खास लगेगा 15 अगस्त का लुक.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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Independence Day 2026: 15 अगस्त के लिए आउटफिट चुनना इस बार सिर्फ सफेद कुर्ते या तिरंगे के दुपट्टे तक सीमित नहीं है. Gen-Z अपने लुक में देशभक्ति के साथ स्टाइल, पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया अपील भी चाहता है. कॉलेज का कार्यक्रम हो, ऑफिस सेलिब्रेशन या दोस्तों के साथ फोटोशूट, हर कोई ऐसा लुक चाहता है जो थीम से जुड़ा भी हो और कॉपी-पेस्ट जैसा भी न लगे.

इस बार आप अपने Independence Day Look को राशि के शुभ रंग से पर्सनल टच दे सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि पूरा आउटफिट उसी रंग का होना चाहिए. राशि का रंग जैकेट, स्कार्फ, जूती, बैग, घड़ी, ब्रेसलेट या किसी छोटी-सी एक्सेसरी में भी शामिल किया जा सकता है.

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15 अगस्त 2026 को शनिवार है. ज्योतिष में शनिवार पर शनि का प्रभाव माना जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस सूर्य से जुड़े आत्मसम्मान, नेतृत्व और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है. ऐसे में राशि के अनुसार रंग चुनकर आप अपने लुक को थोड़ा अलग और अर्थपूर्ण बना सकते हैं.

मेष राशि: केसरिया और लाल

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं. इस राशि के लोगों पर लाल और केसरिया रंग खूब जंचते हैं. 15 अगस्त को सफेद टी-शर्ट या कुर्ते के साथ केसरिया ओवरशर्ट पहन सकते हैं. लड़कियां लाल या केसरिया दुपट्टा, स्लिंग बैग अथवा इयररिंग्स चुन सकती हैं. पूरा लाल आउटफिट पहनने के बजाय इस रंग को हाईलाइट की तरह इस्तेमाल करें. इससे लुक बोल्ड रहेगा, लेकिन तिरंगे की थीम भी नहीं दबेगी.

वृषभ राशि: सफेद और पेस्टल ग्रीन

शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि को एलिगेंट और क्लीन लुक ज्यादा सूट करता है. आपके लिए सफेद, क्रीम और पेस्टल ग्रीन अच्छे विकल्प हैं. ऑफ-व्हाइट चिकनकारी कुर्ता, पेस्टल ग्रीन दुपट्टा या सफेद शर्ट के साथ हरे स्नीकर्स ट्राई किए जा सकते हैं. यह कॉम्बिनेशन मिनिमल होने के साथ कैमरे में भी काफी रिफाइंड दिखाई देगा.

मिथुन राशि: हरा

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इसका प्रमुख शुभ रंग हरा माना जाता है. आप ऑलिव ग्रीन कार्गो के साथ सफेद टी-शर्ट या हरे प्रिंट वाली शर्ट पहन सकते हैं. लड़कियां सफेद कुर्ती के साथ ग्रीन पलाजो या स्कार्फ चुन सकती हैं. अगर सिंपल लुक पसंद है तो हरे रंग का फोन कवर, ब्रेसलेट या बैग भी आपके आउटफिट में सही मात्रा में रंग जोड़ देगा.

कर्क राशि: सफेद और सिल्वर

चंद्रमा की राशि कर्क के लिए सफेद, मोती और सिल्वर टोन खास माने जाते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर व्हाइट कुर्ता, कॉटन साड़ी या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस चुनें. इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी या मोजड़ी लुक को पूरा कर सकती है. सफेद आउटफिट में छोटा-सा तिरंगा ब्रोच लगाएं. ऐसा लुक बिना ज्यादा मेहनत के शालीन और आकर्षक लगेगा.

सिंह राशि: नारंगी और गोल्डन

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. इसलिए नारंगी, केसरिया और गोल्डन रंग आपके आत्मविश्वास को सबसे अच्छी तरह सामने लाते हैं. सफेद कुर्ते के ऊपर केसरिया नेहरू जैकेट एक मजबूत विकल्प है. लड़कियां नारंगी साड़ी, गोल्डन झुमके या केसरिया श्रग चुन सकती हैं. आपका लुक थोड़ा स्टेटमेंट वाला हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चमकीले कपड़ों और एक्सेसरीज को एक साथ पहनने से बचें.

कन्या राशि: ऑलिव और आइवरी

कन्या राशि पर भी बुध का स्वामित्व है, लेकिन इस राशि पर सॉफ्ट और अर्थी शेड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं. ऑलिव ग्रीन, आइवरी या बेज रंग चुनें. सफेद शर्ट के साथ ऑलिव पैंट अथवा आइवरी कुर्ती के साथ हरा दुपट्टा अच्छा लगेगा. क्लीन हेयरस्टाइल, छोटे इयररिंग्स और न्यूट्रल फुटवियर के साथ आपको एक शानदार ‘quiet luxury’ लुक मिल सकता है.

तुला राशि: पेस्टल पिंक और सफेद

शुक्र की राशि तुला के लिए संतुलित और एस्थेटिक लुक सबसे बेहतर रहेगा. पेस्टल पिंक को सफेद और हरे रंग के साथ पेयर करें. लड़कियां पेस्टल पिंक कुर्ती के साथ सफेद पलाजो और हरा दुपट्टा कैरी कर सकती हैं. लड़के सफेद शर्ट के साथ हल्का गुलाबी जैकेट या पॉकेट स्क्वायर चुन सकते हैं. यह कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल थीम में Gen-Z वाला सॉफ्ट और फ्रेश टच देगा.

वृश्चिक राशि: मैरून और केसरिया

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं. आपके लिए मैरून, गहरा लाल और केसरिया शुभ माने जाते हैं. सफेद आउटफिट के साथ मैरून जैकेट, वेस्टकोट या दुपट्टा पहनें. थोड़ा एड्जी लुक चाहिए तो मैरून शर्ट के साथ ऑफ-व्हाइट ट्राउजर ट्राई करें. तिरंगे का छोटा ब्रोच इस गहरे रंग को Independence Day की थीम से जोड़ देगा.

धनु राशि: पीला और केसरिया

गुरु की राशि धनु के लिए पीला और केसरिया रंग बेहतर माने जाते हैं. मस्टर्ड कुर्ता, पीली शर्ट या केसरिया स्टोल आपको उत्साह से भरा लुक देगा. लड़कियां मस्टर्ड कुर्ती के साथ सफेद बॉटम और हरी चूड़ियां पहन सकती हैं. यह कॉम्बिनेशन रंगीन जरूर होगा, लेकिन सही शेड चुनने पर बिल्कुल ओवर नहीं लगेगा.

मकर राशि: नेवी ब्लू

मकर राशि के स्वामी शनि हैं. आपके लिए नेवी ब्लू, इंडिगो और गहरे रंग खास माने जाते हैं. 15 अगस्त के लुक में अशोक चक्र का नीला रंग शामिल करना एक अच्छा विकल्प है. नेवी ब्लू जैकेट को सफेद कुर्ते के साथ पहनें. इंडिगो प्रिंट वाली ड्रेस या साड़ी भी चुनी जा सकती है. यह रंग तिरंगे की थीम से जुड़ते हुए आपको भीड़ से अलग दिखाएगा.

कुंभ राशि: इलेक्ट्रिक ब्लू

कुंभ राशि के लोग अक्सर अपने लुक में कुछ नया पसंद करते हैं. आपके लिए इलेक्ट्रिक ब्लू या स्काई ब्लू बेहतर रहेगा. ब्लू डेनिम जैकेट को सफेद कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकते हैं. लड़कियां स्काई ब्लू कॉटन ड्रेस के साथ तिरंगे रंग की छोटी एक्सेसरी चुनें. ट्रेडिशनल कपड़े पसंद न हों तो सफेद टी-शर्ट, ब्लू डेनिम और केसरिया बैंडना से स्मार्ट फ्यूजन लुक तैयार हो सकता है.

मीन राशि: सी-ग्रीन और हल्का पीला

गुरु की राशि मीन के लिए सी-ग्रीन, हल्का पीला और क्रीम रंग शुभ माने जाते हैं. ये शेड्स सॉफ्ट, फ्रेश और कैमरा-फ्रेंडली भी होते हैं. सी-ग्रीन कुर्ता, क्रीम ट्राउजर या हल्के पीले रंग की साड़ी चुनें. इसके साथ तिरंगा ब्रोच या केसरिया इयररिंग्स जोड़कर लुक को स्वतंत्रता दिवस की थीम दे सकते हैं.

इस बार तिरंगा पहनें नहीं, अपने अंदाज में स्टाइल करें

Independence Day Look तैयार करते समय हर रंग को कपड़ों में ठूंसना जरूरी नहीं है. अपनी राशि का मुख्य रंग चुनें और तिरंगे के बाकी रंग एक्सेसरीज से जोड़ें. सफेद बेस आउटफिट के साथ केसरिया स्कार्फ, हरा बैग और नीला ब्रोच काफी है. फेस पेंट या झंडे का इस्तेमाल करते समय सम्मान का ध्यान रखें. राष्ट्रीय ध्वज को कपड़े, कमर से नीचे की एक्सेसरी या डिस्पोजेबल सजावट की तरह प्रयोग न करें.

आखिरकार, 15 अगस्त का सबसे अच्छा लुक वही होगा जिसमें स्टाइल के साथ सम्मान भी दिखाई दे. राशि का शुभ रंग इसे पर्सनल बनाएगा और तिरंगे की छोटी-सी झलक इसे सही मायने में खास बना देगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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