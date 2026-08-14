दीवार का पेंट फूलकर बन रहे हैं बुलबुले? तुरंत अपनाएं ये आसान उपाय

How To Fix Paint Bubbles On Wall: घर की दीवार पर नया या पुराना पेंट अचानक जगह-जगह से फूलने लगे और उसके नीचे छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई दें, तो इसे केवल पेंट की खराबी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार इसके पीछे दीवार में नमी, पानी का रिसाव या पेंट करने से पहले सतह की सही तैयारी न होना जैसी समस्याएं होती हैं. अगर समय रहते कारण का पता लगाकर जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो पेंट उखड़ सकता है और दीवार की मरम्मत का खर्च भी बढ़ सकता है.

पेंट के नीचे बनने वाले बुलबुले छोटे गोल निशान या उभरे हुए हिस्सों के रूप में दिखाई दे सकते हैं. कुछ जगहों पर पेंट दीवार से अलग होता हुआ भी नजर आता है. यह समस्या दीवारों के साथ-साथ छत पर भी हो सकती है.

सबसे पहले बुलबुले बनने की वजह पता करें

बिना वजह जाने सीधे दोबारा पेंट करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. सबसे पहले देखें कि प्रभावित दीवार पर नमी तो नहीं है. अगर बुलबुले वाली जगह के पास पानी की पाइपलाइन है, बाथरूम दूसरी तरफ है या बारिश के दौरान उस हिस्से में सीलन आती है, तो नमी इसकी बड़ी वजह हो सकती है.





दीवार के अंदर से आने वाली नमी पेंट और सतह के बीच पहुंच जाती है. पानी वहां फंसने के बाद पेंट की पकड़ कमजोर होने लगती है और सतह फूलकर बुलबुले जैसी दिखने लगती है. किचन और बाथरूम जैसी ज्यादा नमी वाली जगहों पर यह समस्या अधिक देखने को मिल सकती है.

पानी का रिसाव है तो पहले उसे ठीक कराएं

अगर पेंट के नीचे बुलबुले बनने की वजह लीकेज है, तो सिर्फ खराब पेंट हटाकर दोबारा रंग कर देना काफी नहीं होगा. पहले पानी के स्रोत को बंद करना जरूरी है. पाइप से रिसाव, छत से पानी टपकना या बाहरी दीवार से बारिश का पानी अंदर आना, इन सभी कारणों की जांच कराएं. लीकेज ठीक होने के बाद भी तुरंत पेंट न करें. दीवार के अंदर मौजूद नमी को पूरी तरह सूखने का समय दें. गीली या नम सतह पर दोबारा पेंट करने से कुछ समय बाद वही समस्या फिर सामने आ सकती है.

खराब और उभरे हुए पेंट को सावधानी से हटाएं

जब दीवार पूरी तरह सूख जाए और समस्या की वजह दूर हो जाए, तब उभरे हुए और ढीले पेंट को हटाया जा सकता है. इसके लिए स्क्रेपर या पुट्टी नाइफ की मदद से केवल खराब हिस्से को सावधानी से निकालें. जो पेंट अभी भी दीवार पर मजबूती से चिपका हुआ है, उसे जबरन हटाने की जरूरत नहीं होती. ढीला पेंट हटाने के बाद सतह ऊबड़-खाबड़ दिखाई दे सकती है. ऐसी स्थिति में सैंडपेपर से उस हिस्से को हल्के हाथ से घिसकर बराबर किया जा सकता है. इससे नई कोटिंग को बेहतर सतह मिलती है.





दोबारा पेंट करने से पहले दीवार को साफ करें

कई बार पेंट के नीचे धूल, ग्रीस या फफूंदी होने के कारण भी उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है. इसलिए खराब पेंट हटाने के बाद सतह को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. अगर दीवार पर फंगस या फफूंदी दिखाई दे रही है, तो उसे पहले पूरी तरह साफ करें और सतह को दोबारा सूखने दें. पेंट करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि दीवार पर धूल या नमी न बची हो. सतह जितनी साफ और सूखी होगी, नए पेंट के चिपकने की संभावना उतनी बेहतर होगी.

प्राइमर लगाना न भूलें

सतह की तैयारी के बाद सीधे पेंट करने के बजाय जरूरत के अनुसार सही प्राइमर लगाना मददगार हो सकता है. प्राइमर दीवार और पेंट के बीच एक बेस तैयार करता है और सतह को अधिक समान बनाने में मदद करता है. प्राइमर बहुत मोटी परत में लगाने के बजाय उसे बराबर तरीके से लगाएं. इसे अच्छी तरह सूखने दें और इसके बाद ही पेंट करें. अगर दीवार में पहले नमी की समस्या रही है, तो उसके लिए उपयुक्त प्राइमर और अन्य ट्रीटमेंट का चुनाव करना जरूरी है.

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पेंट लगाते समय ये गलतियां न करें

कई बार पेंट करने के तरीके की वजह से भी छोटे एयर बबल्स बन सकते हैं. बहुत मोटी कोटिंग लगाने, जरूरत से ज्यादा तेजी से रोलर चलाने या गलत रोलर इस्तेमाल करने से पेंट की सतह समान नहीं बनती. इसलिए पेंट को जरूरत के अनुसार तैयार करें और एक समान दबाव के साथ रोलर चलाएं. बहुत मोटी परत लगाने के बजाय पतली और समान कोटिंग करना बेहतर रहता है. एक कोट पूरी तरह सूखने के बाद ही अगली कोट लगाएं.

तेज धूप और ज्यादा गर्मी में सावधानी रखें

बाहरी दीवारों पर सीधी धूप और ज्यादा गर्मी भी पेंट की सतह को प्रभावित कर सकती है. बहुत तेज गर्मी में पेंट तेजी से सूख सकता है, जिससे उसकी सतह के नीचे हवा फंसने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए बाहरी दीवार पर पेंट करते समय मौसम और निर्माता की सलाह का ध्यान रखें.

घर में हलचल या दरारों को भी नजरअंदाज न करें

पुरानी इमारतों में समय के साथ दीवारों में हल्की दरारें आ सकती हैं. अगर दीवार की सतह में लगातार हलचल हो रही है या दरारें बढ़ रही हैं, तो पेंट पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे मामलों में केवल पेंट की मरम्मत करने के बजाय पहले दरार या दूसरी मूल समस्या को ठीक कराना जरूरी है.

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