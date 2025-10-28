उनकी डाइट भी भारतीयों से काफी अलग है. जापानी खाने में मछली, हरी सब्जियां और किण्वित चीजें जैसे मिसो और अचार बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं. इससे शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड और अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं जो हार्ट और किडनी की सेहत को मजबूत बनाते हैं. इसके उलट भारत में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स तेजी से बढ़े हैं, जिससे संतुलित खानपान का कल्चर धीरे-धीरे गायब हो गया है.