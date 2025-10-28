एक्सप्लोरर
Why Japanese live longer than Indians: भारतीयों से ज्यादा क्यों होती है जापानियों की उम्र? इन आदतों में बदलाव किए तो 15 साल बढ़ जाएगी जिंदगी
Japan vs India life expectancy: भारत और जापान के कल्चर काफी मिलते-जुलते रहते हैं. इसके बावजूद औसतन लाइफ की बात करें, तो जापान के लोगों की की जिंदगी भारत के लोगों से औसतन 10 से 15 साल तक ज्यादा होती है
भारत और जापान दोनों ही अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए मशहूर देश हैं. दोनों देशों की जीवनशैली सादगी से जुड़ी हुई मानी जाती है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि जापानी लोगों की औसत उम्र भारतीयों से करीब 13 से 15 साल ज्यादा है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार जापान में औसत जीवन प्रत्याशा 84.8 साल है जबकि भारत में यह सिर्फ 70.4 साल के आसपास है. सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों?. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है.
Published at : 28 Oct 2025 06:12 PM (IST)
भारतीयों से ज्यादा क्यों होती है जापानियों की उम्र? इन आदतों में बदलाव किए तो 15 साल बढ़ जाएगी जिंदगी
