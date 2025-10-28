हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलWhy Japanese live longer than Indians: भारतीयों से ज्यादा क्यों होती है जापानियों की उम्र? इन आदतों में बदलाव किए तो 15 साल बढ़ जाएगी जिंदगी

Why Japanese live longer than Indians: भारतीयों से ज्यादा क्यों होती है जापानियों की उम्र? इन आदतों में बदलाव किए तो 15 साल बढ़ जाएगी जिंदगी

Japan vs India life expectancy: भारत और जापान के कल्चर काफी मिलते-जुलते रहते हैं. इसके बावजूद औसतन लाइफ की बात करें, तो जापान के लोगों की की जिंदगी भारत के लोगों से औसतन 10 से 15 साल तक ज्यादा होती है

By : सोनम  | Updated at : 28 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Japan vs India life expectancy: भारत और जापान के कल्चर काफी मिलते-जुलते रहते हैं. इसके बावजूद औसतन लाइफ की बात करें, तो जापान के लोगों की की जिंदगी भारत के लोगों से औसतन 10 से 15 साल तक ज्यादा होती है

भारत और जापान दोनों ही अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए मशहूर देश हैं. दोनों देशों की जीवनशैली सादगी से जुड़ी हुई मानी जाती है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि जापानी लोगों की औसत उम्र भारतीयों से करीब 13 से 15 साल ज्यादा है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार जापान में औसत जीवन प्रत्याशा 84.8 साल है जबकि भारत में यह सिर्फ 70.4 साल के आसपास है. सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों?. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है.

1/6
जापानी लोग खाने पकाने में ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं. उबालना, स्टीम करना और हल्की आंच पर पकाना उनकी रसोई का हिस्सा है. इससे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और खाना हल्का और आसानी से पचने वाला बनता है. वहीं भारत में तला-भुना और तेलयुक्त खाना ज्यादा होता है, जो लंबे समय में हार्ट और डाइजेशन सिस्टम पर असर डालता है.
जापानी लोग खाने पकाने में ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं. उबालना, स्टीम करना और हल्की आंच पर पकाना उनकी रसोई का हिस्सा है. इससे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और खाना हल्का और आसानी से पचने वाला बनता है. वहीं भारत में तला-भुना और तेलयुक्त खाना ज्यादा होता है, जो लंबे समय में हार्ट और डाइजेशन सिस्टम पर असर डालता है.
2/6
उनकी डाइट भी भारतीयों से काफी अलग है. जापानी खाने में मछली, हरी सब्जियां और किण्वित चीजें जैसे मिसो और अचार बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं. इससे शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड और अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं जो हार्ट और किडनी की सेहत को मजबूत बनाते हैं. इसके उलट भारत में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स तेजी से बढ़े हैं, जिससे संतुलित खानपान का कल्चर धीरे-धीरे गायब हो गया है.
उनकी डाइट भी भारतीयों से काफी अलग है. जापानी खाने में मछली, हरी सब्जियां और किण्वित चीजें जैसे मिसो और अचार बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं. इससे शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड और अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं जो हार्ट और किडनी की सेहत को मजबूत बनाते हैं. इसके उलट भारत में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स तेजी से बढ़े हैं, जिससे संतुलित खानपान का कल्चर धीरे-धीरे गायब हो गया है.
3/6
खाने की मात्रा को लेकर भी जापानी सावधान रहते हैं. वहां
खाने की मात्रा को लेकर भी जापानी सावधान रहते हैं. वहां "हारा हाची बू" की परंपरा है यानी पेट को सिर्फ 80 प्रतिशत भरने तक खाना. इससे ओवरईटिंग नहीं होती और शरीर पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता. भारत में भी पहले धीरे-धीरे खाने और संतुलित मात्रा का कल्चर था, लेकिन अब भागदौड़ भरी जिंदगी में यह आदत लगभग खत्म हो गई है.
4/6
शारीरिक गतिविधि भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है. पैदल चलना, साइकिल चलाना और ग्रुप एक्टिविटीज वहां आम बात है. इसी वजह से उम्र बढ़ने पर भी उनके शरीर मजबूत रहते हैं. एक हालिया स्टडी बताता है कि भारत की लगभग आधी वयस्क आबादी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तय की गई शारीरिक सक्रियता की गाइडलाइन को पूरा नहीं करती.
शारीरिक गतिविधि भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है. पैदल चलना, साइकिल चलाना और ग्रुप एक्टिविटीज वहां आम बात है. इसी वजह से उम्र बढ़ने पर भी उनके शरीर मजबूत रहते हैं. एक हालिया स्टडी बताता है कि भारत की लगभग आधी वयस्क आबादी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तय की गई शारीरिक सक्रियता की गाइडलाइन को पूरा नहीं करती.
5/6
खाने का टाइम और नींद भी फर्क पैदा करते हैं. जापान में लोग रात का खाना जल्दी और हल्का खाते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है और मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है. भारत में ज्यादातर परिवार देर से और भारी खाना खाते हैं, जिससे पाचन गड़बड़ होता है और नींद भी प्रभावित होती है.
खाने का टाइम और नींद भी फर्क पैदा करते हैं. जापान में लोग रात का खाना जल्दी और हल्का खाते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है और मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है. भारत में ज्यादातर परिवार देर से और भारी खाना खाते हैं, जिससे पाचन गड़बड़ होता है और नींद भी प्रभावित होती है.
6/6
दरअसल, लंबी उम्र किसी किस्मत का खेल नहीं है. यह हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है. जापानी लोग अनुशासन और संतुलन से जीते हैं. उनकी छोटी-छोटी आदतें जैसे हल्का खाना, समय पर सोना और रोजाना सक्रिय रहना ही उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का असली राज हैं.
दरअसल, लंबी उम्र किसी किस्मत का खेल नहीं है. यह हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है. जापानी लोग अनुशासन और संतुलन से जीते हैं. उनकी छोटी-छोटी आदतें जैसे हल्का खाना, समय पर सोना और रोजाना सक्रिय रहना ही उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का असली राज हैं.
Published at : 28 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Tags :
Why Japanese Live Longer Than Indians Japan Vs India Life Expectancy Japanese Diet Secrets

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
बिहार
MahagathBandhan Manifesto: 5 साल में महागठबंधन ने 1,25,00,000 करोड़ रोजगार देने का किया वादा, कंपटीटिव एग्जाम वालों के लिए भी बड़ा ऐलान
5 साल में महागठबंधन ने 1,25,00,000 करोड़ रोजगार देने का किया वादा, कंपटीटिव एग्जाम वालों के लिए भी बड़ा ऐलान
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
बिहार
MahagathBandhan Manifesto: 5 साल में महागठबंधन ने 1,25,00,000 करोड़ रोजगार देने का किया वादा, कंपटीटिव एग्जाम वालों के लिए भी बड़ा ऐलान
5 साल में महागठबंधन ने 1,25,00,000 करोड़ रोजगार देने का किया वादा, कंपटीटिव एग्जाम वालों के लिए भी बड़ा ऐलान
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी हो सकती है भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी हो सकती है भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
जनरल नॉलेज
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
यूटिलिटी
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
हेल्थ
Pancreas warning signs: आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget