कॉफी पीने का सही समय क्या है? रिसर्च में सामने आया सुबह कॉफी पीने का बड़ा फायदा

यूरोपीय हार्ट जर्नल से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग सुबह के समय कॉफी पीते हैं, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहते हैं जो दिन में किसी भी समय कॉफी का सेवन करते हैं.