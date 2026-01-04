एक्सप्लोरर
कॉफी पीने का सही समय क्या है? रिसर्च में सामने आया सुबह कॉफी पीने का बड़ा फायदा
रिसर्च के अनुसार, सुबह के समय सीमित मात्रा में कॉफी पीने से सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है. इससे फोकस बढ़ता है और बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है.
दुनिया भर में लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक कप कॉफी के साथ करते हैं. कॉफी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमारी एकाग्रता यानी फोकस को भी बढ़ाती है. हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार, अगर आप कॉफी का सेवन एक निश्चित और सही समय पर करते हैं, तो यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. कॉफी न सिर्फ सुस्ती और आलस को दूर करती है, बल्कि हार्ट को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकती है. अधिकतर लोग कॉफी किसी भी समय पी लेते हैं, लेकिन अगर कॉफी को एक खास और सही समय पर पिया जाए, तो यह सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालती है.
