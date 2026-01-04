रोजाना की ये 6 आदतें चुपचाप बढ़ा रहीं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, डॉक्टर्स ने दी यह चेतावनी

अगर आप लगातार कम सोते हैं, तो शरीर कोर्टिसोल को कम नहीं कर पाता. वहीं रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती है. ऐसे में एक रात की खराब नींद भी शरीर में कोर्टिसोल को काफी बढ़ा सकती है, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें शाम तक भी स्ट्रेस हार्मोन हाई रहता है. नींद की कमी दिमाग को थका देती है, जिससे जंक फूड की क्रेविंग बढ़ती है और वजन भी तेजी से बढ़ता है.