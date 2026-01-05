बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के भतीजे की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि भतीजे को बुरी तरह से पीट-पीटकर इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया गया कि उसकी मौत हो गई.

मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा का है. यहां पर आम के बाग की खरीदारी को लेकर ब्लॉक प्रमुख के भतीजे को मार डाला गया. पुलिस को सूचना मिलते ही एक टीम घटनास्थल पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गई की गई हैं.

भाई और वकील के साथ बाग खरीदने गया था सुफियान

पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से ब्लॉक प्रमुख के भतीजे का नाम सुफियान था. वह अपने भाई अकरम और एडवोकेट कादिर के साथ आम के बाग की पैमाइश करने गांव नीमखेड़ा गया था. पैमाइश के समय स्कॉर्पियो सवार एक शख्स घटनास्थल पर पहुंचा और नशे में गाली गलौज शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद आरोपी स्कॉर्पियो सवार ने अपने साथियों के साथ सुफियान और अकरम को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा. सुफियान की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अकरम बुरी तरह घायल हो गया.

लाइसेंसी पिस्टल छीनने का भी आरोप

एएसपी दिनेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुफियान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल अकरम का हायर मेडिकल सेंटर में इलाज जारी है. मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर लाइसेंसी पिस्टल छीनने का भी आरोप लगाया है.

आम के बाग की खरीदारी को लेकर हुई हत्या

गांव नीमखेड़ा में मुमताज के 24 बीघे के आम के बाग की खरीद को लेकर कई खरीदार लगे थे. बाग के खरीदारों में ब्लॉक प्रमुख का भतीजा भी शामिल था. मृतक सुफियान ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस और पूर्व सदर विधायक हाजी अलीम का भतीजा है.