रामायण और महाभारत काल के साक्षी भारत के ये प्राचीन मंदिर, जो जोड़ते हैं दो युगों को!

रामायण और महाभारत काल के साक्षी भारत के ये प्राचीन मंदिर, जो जोड़ते हैं दो युगों को!

भारत के कुछ ऐसे प्राचीन और पवित्र मंदिर जिनका संबंध महाभारत और रामायण काल दोनों से है. जहां एक समय पर भगवान राम और पांडवों ने पूजा-उपासना की थी, जो आज भी कई युगों के बाद अत्यंत खास हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Jan 2026 07:30 AM (IST)
भारत के कुछ ऐसे प्राचीन और पवित्र मंदिर जिनका संबंध महाभारत और रामायण काल दोनों से है. जहां एक समय पर भगवान राम और पांडवों ने पूजा-उपासना की थी, जो आज भी कई युगों के बाद अत्यंत खास हैं.

रामायण और महाभारत से जुड़े मंदिर

1/6
भारत के वो मंदिर जिनका संबंध रामायण और महाभारत काल दोनों से हैं. ये मंदिर दो महान युगों को जोड़ने का काम करते हैं, और दर्शाते हैं कि, कैसे भगवान राम और पांडवों ने एक ही पवित्र स्थान पर उपासना की थी. इनमें रामेश्वरम से लेकर सोमनाथ तक के मंदिर शामिल है. जानते हैं इसके बारे में.
भारत के वो मंदिर जिनका संबंध रामायण और महाभारत काल दोनों से हैं. ये मंदिर दो महान युगों को जोड़ने का काम करते हैं, और दर्शाते हैं कि, कैसे भगवान राम और पांडवों ने एक ही पवित्र स्थान पर उपासना की थी. इनमें रामेश्वरम से लेकर सोमनाथ तक के मंदिर शामिल है. जानते हैं इसके बारे में.
2/6
हिंदू धर्म में रामेश्वरम मंदिर अत्यंत पवित्र मंदिरों में शामिल है. भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहां पर भगवान महादेव की पूजा-उपासना की थी. सालों बाद, कुरुक्षेत्र यु्द्ध के बाद पांडवों ने शुद्धि प्राप्त करने के लिए इसी स्थान का दौरा किया था. यह मंदिर समर्पण का प्रतीक माना जाता है. किसी भी बड़े कार्य से पूर्व और किसी भी बड़े नुकसान के बाद प्रत्येक आत्मा दिव्य शांति की तलाश में रहती है.
हिंदू धर्म में रामेश्वरम मंदिर अत्यंत पवित्र मंदिरों में शामिल है. भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहां पर भगवान महादेव की पूजा-उपासना की थी. सालों बाद, कुरुक्षेत्र यु्द्ध के बाद पांडवों ने शुद्धि प्राप्त करने के लिए इसी स्थान का दौरा किया था. यह मंदिर समर्पण का प्रतीक माना जाता है. किसी भी बड़े कार्य से पूर्व और किसी भी बड़े नुकसान के बाद प्रत्येक आत्मा दिव्य शांति की तलाश में रहती है.
Published at : 05 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Hinduism RAMAYAN Mahabhart INDIA TEMPLE

