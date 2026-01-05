रामायण और महाभारत काल के साक्षी भारत के ये प्राचीन मंदिर, जो जोड़ते हैं दो युगों को!

हिंदू धर्म में रामेश्वरम मंदिर अत्यंत पवित्र मंदिरों में शामिल है. भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहां पर भगवान महादेव की पूजा-उपासना की थी. सालों बाद, कुरुक्षेत्र यु्द्ध के बाद पांडवों ने शुद्धि प्राप्त करने के लिए इसी स्थान का दौरा किया था. यह मंदिर समर्पण का प्रतीक माना जाता है. किसी भी बड़े कार्य से पूर्व और किसी भी बड़े नुकसान के बाद प्रत्येक आत्मा दिव्य शांति की तलाश में रहती है.