एक्सप्लोरर
Oldest Restaurants In India: आजादी से पहले के हैं ये रेस्तरां! आज भी इनके स्वाद के दीवाने हैं लोग, जानिए क्यों?
Restaurants That Serve History: कुछ होटल, रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, जहां का स्वाद आपका दिल जीत लेता है. चलिए आपको ऐसे भारत के 8 सबसे पुराने रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताते हैं, जो आज भी फेमस हैं.
कहते हैं कि पुरानी चीजें अपने साथ कई यादें ताजा कर देती हैं, वैसे ही भारत के सबसे पुराने रेस्तरां सिर्फ इतिहास की निशानी नहीं हैं, बल्कि आज भी पूरी तरह सक्रिय किचन हैं. फूड ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और खाने की आदतें बदलती रहीं, लेकिन इन जगहों ने भरोसा नहीं बदलाय यहां खाना सालों की आदत और लोगों के लगातार आने का सिलसिला से जुड़ा रहा. चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं.
1/8
2/8
Published at : 04 Jan 2026 04:59 PM (IST)
फूड
7 Photos
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
फूड
6 Photos
नए साल में पार्टी करनी है तो ऐसे करें तैयारी, देखें घर पर बनने वाली 5 आसान पार्टी रेसिपी
फूड
6 Photos
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
फूड
6 Photos
घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion