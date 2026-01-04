1876 में शुरू हुआ Indian Coffee House एक कैफे से कहीं ज्यादा एक कल्चरल पहचान बन गया. यहां लेखक, छात्र और विचारक घंटों बैठकर चर्चा करते रहे हैं. साधारण कटलेट, ऑमलेट और कॉफी के साथ यहां विचार भी पनपते रहे हैं.