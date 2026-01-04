एक्सप्लोरर
शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह
कई लोग इसे सिर्फ शरीर का नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि महिलाओं और पुरुषों के शरीर की बनावट और जैविक प्रक्रिया अलग-अलग होती है.
शराब पीना एक आम आदत है, लेकिन देखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शराब जल्दी चढ़ती है. कई लोग इसे सिर्फ शरीर का नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि महिलाओं और पुरुषों के शरीर की बनावट और जैविक प्रक्रिया अलग-अलग होती है. समान मात्रा में शराब पीने पर भी महिलाएं जल्दी नशे की स्थिति में पहुंच जाती हैं. तो आइए जानते हैं शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है.
