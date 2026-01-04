शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह

महिलाओं के शरीर में पानी की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम होती है और शरीर में फैट ज्यादा होता है. शराब पानी में घुलती है. इसलिए जब शरीर में पानी कम होता है, तो शराब जल्दी ब्लड में मिल जाती है और असर तेज होता है. अगर एक महिला और एक पुरुष एक ही मात्रा में शराब पीते हैं, तो महिला का शरीर जल्दी नशे की स्थिति में पहुंचता है क्योंकि उसके शरीर में शराब को घोलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं हो.