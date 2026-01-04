हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह

04 Jan 2026 10:02 AM (IST)
शराब पीना एक आम आदत है, लेकिन देखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शराब जल्दी चढ़ती है. कई लोग इसे सिर्फ शरीर का नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि महिलाओं और पुरुषों के शरीर की बनावट और जैविक प्रक्रिया अलग-अलग होती है. समान मात्रा में शराब पीने पर भी महिलाएं जल्दी नशे की स्थिति में पहुंच जाती हैं. तो आइए जानते हैं शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है.

महिलाओं के शरीर में पानी की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम होती है और शरीर में फैट ज्यादा होता है. शराब पानी में घुलती है. इसलिए जब शरीर में पानी कम होता है, तो शराब जल्दी ब्लड में मिल जाती है और असर तेज होता है. अगर एक महिला और एक पुरुष एक ही मात्रा में शराब पीते हैं, तो महिला का शरीर जल्दी नशे की स्थिति में पहुंचता है क्योंकि उसके शरीर में शराब को घोलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं हो.
हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, Alcohol Dehydrogenase (ADH), जो शराब को टूटने और पचने में मदद करता है. महिलाओं में यह एंजाइम कम मात्रा में पाया जाता है. इसका मतलब यह है कि शराब धीरे-धीरे टूटती है और लंबे समय तक असर दिखाती है.
04 Jan 2026 10:02 AM (IST)
