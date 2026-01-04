हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nicolas Maduro: वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किस भारतीय संत को मानते है अपना गुरु, निधन पर देश में रखा था शोक

Nicolas Maduro: वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किस भारतीय संत को मानते है अपना गुरु, निधन पर देश में रखा था शोक

Venezuela President: निकोलस मादुरो का जीवन बस चलाने से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने तक विरोधाभास से भरा रहा. वे भारतीय संत साईं बाबा के भक्त हैं. अपने कार्यालय में भी मादुरो ने उनकी की तस्वीर लगाई है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Venezuela President: निकोलस मादुरो का जीवन बस चलाने से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने तक विरोधाभास से भरा रहा. वे भारतीय संत साईं बाबा के भक्त हैं. अपने कार्यालय में भी मादुरो ने उनकी की तस्वीर लगाई है.

निकोलस मादुरो

1/6
शनिवार सुबह वेनेजुएला अमेरिकी हमलों से दहल उठी. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया. बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, जब तक वेनेजुएला में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वहां अमेरिका का शासन रहेगा.
शनिवार सुबह वेनेजुएला अमेरिकी हमलों से दहल उठी. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया. बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, जब तक वेनेजुएला में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वहां अमेरिका का शासन रहेगा.
2/6
वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो को अमेरिका लाया गया, जहां उनसे कानूनी कार्रवाई पूछताछ होगी. अमेरिका प्रशासन के अनुसार, निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं.
वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो को अमेरिका लाया गया, जहां उनसे कानूनी कार्रवाही पूछताछ होगी. अमेरिका प्रशासन के अनुसार, निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं.
Published at : 04 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Venezuela Sathya Sai Baba Nicolas Maduro US Venezuela Venezuela President Nicolas Maduro

Delhi के शहादरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से मचा हड़कंप, तीसरी मंजिल पर मिला दोनों का शव|
Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम
Odisha के खदान ढहने से करीब 4 मजदूरों की हो गई मौत, कई के दबे होने की आशंका
US Strike On Venezuela:अमेरिका ने घुसकर वेनेजुएला में बोला हमला,उठा लाया राष्ट्रपति दुनिया देखती रही
US Strike On Venezuela: America ने Maduro को नारको टेररिस्ट घोषित किया |

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
