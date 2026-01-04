शनिवार सुबह वेनेजुएला अमेरिकी हमलों से दहल उठी. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया. बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, जब तक वेनेजुएला में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वहां अमेरिका का शासन रहेगा.