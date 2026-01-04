एक्सप्लोरर
Nicolas Maduro: वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किस भारतीय संत को मानते है अपना गुरु, निधन पर देश में रखा था शोक
Venezuela President: निकोलस मादुरो का जीवन बस चलाने से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने तक विरोधाभास से भरा रहा. वे भारतीय संत साईं बाबा के भक्त हैं. अपने कार्यालय में भी मादुरो ने उनकी की तस्वीर लगाई है.
निकोलस मादुरो
Published at : 04 Jan 2026 02:00 PM (IST)
वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किस भारतीय संत को मानते है अपना गुरु, निधन पर देश में रखा था शोक
