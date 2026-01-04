ईशा फाउंडेशन के एक यूट्यूब वीडियो में सद्गुरु ने ऐसे चार आम खाने की चीज बताए हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं. सही मात्रा और सही तरीके से इन्हें अपनाया जाए, तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.