High Blood Pressure Remedies: आज से ही खाएं सद्गुरु के बताए ये 5 फूड, हाई बीपी और हाइपरटेंशन करते हैं कंट्रोल

Hypertension Natural Treatment: बीपी और हाइपरटेंशन की बीमारी लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण ट्रिगर हो रही हैं, चलिए आपको बताते हैं कि सद्गुरु ने इसको लेकर किन फूड्स के क्या उपाय बताए हैं.

By : सोनम  | Updated at : 04 Jan 2026 06:12 PM (IST)
शहर की जिंदगी में सहूलियत तो बहुत है, लेकिन इसके साथ कई परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं. एक क्लिक पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की कमी और लगातार तनाव से सेहत पर बुरा असर पड़ता है. इन्हीं वजहों से हाई ब्लड प्रेशर आज एक आम समस्या बन चुका है.

गलत खानपान और पैकेट वाले खाने पर बढ़ती निर्भरता भी इसकी बड़ी वजह है. इनमें प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. सद्गुरु के मुताबिक, इसका समाधान हमारी रसोई में ही मौजूद है, बस ज़रूरत है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की.
ईशा फाउंडेशन के एक यूट्यूब वीडियो में सद्गुरु ने ऐसे चार आम खाने की चीज बताए हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं. सही मात्रा और सही तरीके से इन्हें अपनाया जाए, तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
