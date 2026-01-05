हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना

विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना

विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रच दिया है. विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस मामले अब उनसे आगे सिर्फ मनीष पांडे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 05 Jan 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

Ruturaj Gaikwad Hits Fastest 100 Sixes In Vijay Hazare Trophy Trounament: घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन में गायकवाड़ महाराष्ट्र की कप्तानी कर रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी भारत का प्रमुख 50 ओवर का व्हाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है. गायकवाड़ ने मौजूदा सीजन के पांचवें राउंड के एलीट ग्रुप सी में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में 66 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने सात चौके लगाए. गायकवाड़ ने अर्शिन कुलकर्णी के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की, जिन्होंने 114 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 114 रन शानदार पारी खेली.

ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए सबसे तेज 100 छक्के

विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे और सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के 57 मैचों में कुल 105 छक्के जड़े हैं. इस टूर्नामेंट में कर्नाटक के लिए खेलने वाले मनीष पांडे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं.

मनीष पांडे 108 छक्के के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं

साल 2008 से 2023 तक कर्नाटक के लिए खेलने वाले मनीष पांडे ने 103 मैचों में 108 छक्कों और 250 चौकों की मदद से कुल 3,403 रन बनाए हैं. केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद 56 मैचों में 92 छक्कों के साथ सिक्स-हिटर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वहीं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने बड़ौदा के लिए 58 मैचों में 91 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने 257 रन बनाए हैं

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ऋतुराज गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लिए एलीट ग्रुप सी के पांच मैच खेले हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से कुल 257 रन बनाए हैं. इस मौजूदा सीजन में अब तक ऋतुराज 28 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 3 दिसंबर, 2025 को रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के लिए अपना पहला वनडे शतक लगाया था. लेकिन, इसके बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी, 2026 से होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है.

Published at : 05 Jan 2026 07:24 AM (IST)
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग वेकेशन से वापस लौटीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर दिखा ऑल ब्लैक लुक
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग वेकेशन से वापस लौटीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर दिखा ऑल ब्लैक लुक
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला आर्मी का पहला रिएक्शन, डेल्सी रोड्रिगेज को किया सपोर्ट, नागरिकों से की ये अपील
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
Cuet UG 2026: सीयूईटी यूजी फॉर्म 2026 में भूलकर भी न करें ये कॉमन गलतियां, वरना रिजेक्ट हो सकता है आवेदन
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
