ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ न्यूयॉर्क वेकेशन पर गई थीं. अब वो वेकेशन से वापस आ गई हैं. ऐश्वर्या को फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या को ऑल ब्लैक लुक में देखा गया. फैमिली बॉन्डिंग देख फैंस प्यार लुटा रहे हैं.

ऐश्वर्या की फैमिली बॉन्डिंग

तीनों के लुक की बात करें तो अभिषेक ने ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहना था. साथ ही व्हाइट शूट कैरी किए. उन्होंने कैप भी लगाई हुई थी. वहीं ऐश्वर्या को ब्लैक ट्रैक सूट के साथ ब्लैक शूट और कैप में देखा गया. वो अपना सामान खुद लेकर जा रही थीं. उन्होंने गार्ड को भी सामान लेने से मना कर दिया था. वहीं आराध्या को भी ब्लैक ट्रैक सूट में देखा गया. उन्होंने भी ब्लैक शूट पहने थे और साथ ही ब्लैक बैग कैरी किया था. आराध्या ने ओपन हेयर से लुक कंप्लीट किया.

ऐश्वर्या और अभिषेक की न्यूयॉर्क से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए फोटोज और वीडियोज भी काफी वायरल हुए थे. उन्होंने फैंस के साथ भी फोटोज क्लिक करवाए.

वर्क फ्रंट पर अभिषेक बच्चन ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था. अब वो फिल्म किंग में नजर आएंगे. किंग में शाहरुख खान, सुहाना खान और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स हैं. खबरें हैं कि फिल्म में एक्टर विलेन के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. इस फिल्म से शाहरुख खान का पहला लुक भी रिलीज कर दिया गया है. वहीं ऐश्वर्या राय को फिल्म पोन्नियिन सेलवन के दोनों पार्ट में देखा गया था. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को काफी पसंद किया गया था.