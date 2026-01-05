अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन को दिया है अंजाम, जानें कब और किसके खिलाफ लिया एक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका में शनिवार (3 जनवरी, 2026) को जागने वाले कई लोगों को शायद डेजा वू का अहसास हुआ होगा. हालांकि, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी अमेरिकी विदेश नीति के एक पुराने युग की याद दिलाती है.

अमेरिका ने उस वक्त आधी रात को एक लैटिन अमेरिकी देश के भीतर अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य बहाने से उस देश के नेता को पकड़ना था कि जो अमेरिकी अदालतों में मादक पदार्थों के आरोपों में वांछित है. अमेरिका के इस अभियान की तारीख 20 दिसंबर 1989 थी, देश पनामा था और वांछित शख्स जनरल मैनुअल नोरीगा थे.

अमेरिकी सैनिकों ने दंपति को हिरासत में लिया- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि एक रात्रिकालीन अभियान में अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला की राजधानी काराकस से हिरासत में लिया और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह घटना ट्रंप द्वारा असाधारण सैन्य ऑपरेशन के जिक्र के बाद हुई, जिसमें अमेरिका के वायु, थल और नौसैनिक बलों को शामिल किया गया था.

यूएस ने मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा. मादुरो पर 2020 में आतंकवाद-नशीले पदार्थों से संबंधित अभियान का नेतृत्व करने के आरोप में अभियोग लगाया गया था, जबकि उनकी पत्नी को चार अन्य नामित वेनेजुएलावासियों के साथ एक नए अभियोग में शामिल किया गया.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्हें वेनेजुएला में आगे किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है. बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्हें अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से डर नहीं है. चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका-लैटिन अमेरिकी संबंधों के विशेषज्ञ के रूप में मैं वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान को हाल के अतीत से एक स्पष्ट बदलाव के रूप में देखता हूं.

किसी विदेशी नेता को सत्ता से बेदखल करना-भले ही वह संदिग्ध चुनावी तरीकों से सत्ता पर काबिज रहा हो-एक प्रकार का तदर्थ साम्राज्यवाद है और यह ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीतियों का स्पष्ट संकेत है. यह उस राजनयिक दृष्टिकोण को त्याग देता है जो दशकों से अंतर-अमेरिकी संबंधों की पहचान रहा है. दरअसल, 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद से ही इस क्षेत्र में संभावित प्रभाव क्षेत्रों पर वैचारिक पकड़ कमजोर हो गई.

अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अमेरिका में किया जाता था हस्तक्षेप

लिंडन जॉनसन के पास ब्राजील में 1964 के तख्तापलट के असफल होने की स्थिति में एक वैकल्पिक योजना थी. हालांकि, तख्तापलट सफल रहा. रिचर्ड निक्सन ने 1970 से चिली में समाजवादी सरकार को कमजोर किया, लेकिन उन्होंने 1973 में राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे के खिलाफ तख्तापलट की साजिश नहीं रची.

मादुरो के बाद वेनेजुएला का क्या होगा?

मादुरो को अमेरिकी हिरासत में लेने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले कथित जहाजों और तेल टैंकरों पर अमेरिकी सेना की ओर से महीनों तक चले हमले के अभियान का प्राथमिक लक्ष्य हमेशा से ही सत्ता परिवर्तन था, न कि अमेरिकी तटों तक पहुंचने वाले मादक पदार्थों की मात्रा में कोई वास्तविक कमी लाना.

लैटिन अमेरिका की कई क्षेत्रीय सरकारों और वाशिंगटन के नीति विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह होगा कि क्या व्हाइट हाउस ने इस नवीनतम तनाव के परिणामों पर विचार किया है.

इराक जैसे युद्ध से बचना चाहते हैं ट्रंप

ट्रंप निस्संदेह रूप से इराक युद्ध जैसी एक और आपदा से बचना चाहते हैं और इसलिए वह अमेरिकी सेना और कानून प्रवर्तन की किसी भी निरंतर उपस्थिति को सीमित करना चाहेंगे, लेकिन आमतौर पर लैटिन अमेरिकी शासन में बदलाव लाने वाली अमेरिकी सेना को एक मित्रवत नेता को स्थापित करने और संभवतः एक स्थिर परिवर्तन या चुनावों की देखरेख करने के लिए जमीन स्तर पर बने रहना पड़ता है.

मादुरो को काराकस से जबरदस्ती हटाने से यह संभव नहीं है. वेनेजुएला के संविधान के अनुसार, उनके उपराष्ट्रपति को पदभार संभालना चाहिए और उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, अपने राष्ट्रपति के जीवित होने का प्रमाण मांग रही हैं. वह मादुरो विरोधी नेता नहीं हैं.

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला

अमेरिका ने शुक्रवार (2 जनवरी, 2026) की देर रात को वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए और कहा कि देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है. मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य अड्डे स्थित उनके घर से रात में पकड़ा गया. उन्हें एक अमेरिकी युद्धपोत पर बैठाकर न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (3 जनवरी, 2026) को फॉक्स न्यूज पर कहा कि अमेरिका अब वेनेजुएला के लिए आगे के कदमों का आकलन कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा और अन्य देशों को बेचने के लिए इसके विशाल तेल भंडार का दोहन करेगा. ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिकी सेना की ओर से हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने और देश से बाहर ले जाने के कुछ घंटों बाद की.

अमेरिका की यह कार्रवाई तेल समृद्ध वेनेजुएला पर महीनों से बढ़ाए जा रहे दबाव की परिणति है. यह हमला महीनों की गुप्त योजना का नतीजा है, जिसे 2003 में इराक पर आक्रमण के बाद सत्ता परिवर्तन करने के लिए अमेरिका की सबसे आक्रामक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

