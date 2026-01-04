हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलMeaning Of Nightmares: क्या आपको भी आते हैं ये 10 डरावने सपने? जानिए इनका मतलब!

Meaning Of Nightmares: क्या आपको भी आते हैं ये 10 डरावने सपने? जानिए इनका मतलब!

Why Do We Have Nightmares: कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिनको देखकर हम डर जाते हैं. हालांकि सपने यह ध्यान रखना चाहिए कि सपने आपको बहुत कुछ सीखा कर जाते हैं. चलिए इनके बारे में जानते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 04 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Why Do We Have Nightmares: कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिनको देखकर हम डर जाते हैं. हालांकि सपने यह ध्यान रखना चाहिए कि सपने आपको बहुत कुछ सीखा कर जाते हैं. चलिए इनके बारे में जानते हैं.

क्या आपको भी सपने में खुद को किसी बंद जगह, भूलभुलैया या अनजान रास्ते में फंसा हुआ महसूस होता है? ऐसा सपना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप असल जिंदगी में किसी स्थिति में उलझे हुए हैं और आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा.

1/9
अगर आप सपने में बार-बार गिरते हुए या पानी में डूबते हुए खुद को देखते हैं, तो यह उस डर और दबाव को दिखाता है, जो आप किसी जिम्मेदारी या चुनौती को लेकर महसूस कर रहे हैं. यह कंट्रोल खोने की भावना का संकेत है.
अगर आप सपने में बार-बार गिरते हुए या पानी में डूबते हुए खुद को देखते हैं, तो यह उस डर और दबाव को दिखाता है, जो आप किसी जिम्मेदारी या चुनौती को लेकर महसूस कर रहे हैं. यह कंट्रोल खोने की भावना का संकेत है.
2/9
कई लोगों को सपने में फोन न लगने या तकनीक के काम न करने का अनुभव होता है. यह इशारा करता है कि आप किसी करीबी से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहे या संवाद में दूरी महसूस कर रहे हैं.
कई लोगों को सपने में फोन न लगने या तकनीक के काम न करने का अनुभव होता है. यह इशारा करता है कि आप किसी करीबी से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहे या संवाद में दूरी महसूस कर रहे हैं.
Published at : 04 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Meaning Of Nightmares Common Nightmares And Their Meanings Why Do We Have Nightmares

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
बिहार
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
बॉलीवुड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

US Strike On Venezuela: Trump के ऑपरेशन Maduro पर सबसे बड़ा खुलासा |
Budget 2026 क्यों है Tax System के लिए सबसे Critical | Paisa Live
Budget 2026: New Tax Regime बन रहा है Middle Class का Game-Changer | Paisa Live
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | Headlines Today | US Strikes | Breaking News | Hindi News
BYD ने Tesla को बिक्री में पछाड़ा EV Market में बड़ा उलटफेर | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
बिहार
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
बॉलीवुड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
शिक्षा
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
हेल्थ
दिनभर रजाई में रहते हैं फिर भी गरम नहीं होते पैर, कहीं ये बीमारी तो नहीं?
दिनभर रजाई में रहते हैं फिर भी गरम नहीं होते पैर, कहीं ये बीमारी तो नहीं?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget