अगर आप सपने में बार-बार गिरते हुए या पानी में डूबते हुए खुद को देखते हैं, तो यह उस डर और दबाव को दिखाता है, जो आप किसी जिम्मेदारी या चुनौती को लेकर महसूस कर रहे हैं. यह कंट्रोल खोने की भावना का संकेत है.