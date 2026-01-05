सकट चौथ को साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थी कहा जाता है, जोकि हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है. इस दिन महिलाए संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है.