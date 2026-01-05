हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSakat Chauth 2026: सकट चौथ की पूजा में शामिल करें ये चीजें, इन सामग्रियों के बिना अधूरी है पूजा

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ की पूजा में शामिल करें ये चीजें, इन सामग्रियों के बिना अधूरी है पूजा

Sakat Chauth 2026 Puja Samagri: 6 जनवरी को सकच चौथ या तिलकुट चौथ मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है. कुछ चीजों के बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है. देखें पूजा सामग्री की लिस्ट.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Jan 2026 06:30 AM (IST)
Sakat Chauth 2026 Puja Samagri: 6 जनवरी को सकच चौथ या तिलकुट चौथ मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है. कुछ चीजों के बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है. देखें पूजा सामग्री की लिस्ट.

सकट चौथ 2026

सकट चौथ को साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थी कहा जाता है, जोकि हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है. इस दिन महिलाए संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है.
सकट चौथ को साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थी कहा जाता है, जोकि हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है. इस दिन महिलाए संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है.
पंचांग के अनुसार, इस साल 2026 में सकट चौथ व्रत मंगलवार, 6 जनवरी को रखा जाएगा. चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को सुबह 08.01 से शुरू होगी 7 जनवरी को सुबह 06.53 पर समाप्त हो जाएगी. चंद्रदोय का समय रात 08.54 पर रहेगा.
पंचांग के अनुसार, इस साल 2026 में सकट चौथ व्रत मंगलवार, 6 जनवरी को रखा जाएगा. चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को सुबह 08.01 से शुरू होगी 7 जनवरी को सुबह 06.53 पर समाप्त हो जाएगी. चंद्रदोय का समय रात 08.54 पर रहेगा.
