एक्सप्लोरर
Classy People: ये तरीके आजमा लिए तो दुनिया को आप भी लगेंगे रईस, आज ही अपना लें ये टिप्स
How to Look Rich: आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग कि आदतें इतनी बेकार होती हैं कि वे इसका फील नहीं ले पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अमीर कैसे बनें?
हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा, सलीकेदार और अमीरों जैसा दिखे. लेकिन रईसी सिर्फ पैसों में नहीं होती, आदतों और सेंस ऑफ लिविंग में झलकती है. असली अमीरी तब नजर आती है जब आपका घर और रहन-सहन सादगी में भी सलीकेदार लगे. कुछ छोटी-छोटी बातें अपनाकर आप अपने घर का लुक और माहौल दोनों बदल सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Nov 2025 01:20 PM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
लड्डू गोपाल को साबुन से नहाना पाप या सेवा? जानिए हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है?
लाइफस्टाइल
5 Photos
Palmistry: पुरुषों और महिलाओं के हस्तरेखा में क्या है अंतर? जानिए यहां हस्तरेखा विज्ञान से
लाइफस्टाइल
8 Photos
Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion