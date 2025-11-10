हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलClassy People: ये तरीके आजमा लिए तो दुनिया को आप भी लगेंगे रईस, आज ही अपना लें ये टिप्स

Classy People: ये तरीके आजमा लिए तो दुनिया को आप भी लगेंगे रईस, आज ही अपना लें ये टिप्स

How to Look Rich: आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग कि आदतें इतनी बेकार होती हैं कि वे इसका फील नहीं ले पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अमीर कैसे बनें?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Nov 2025 01:20 PM (IST)
How to Look Rich: आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग कि आदतें इतनी बेकार होती हैं कि वे इसका फील नहीं ले पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अमीर कैसे बनें?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Nov 2025 01:20 PM (IST)

हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा, सलीकेदार और अमीरों जैसा दिखे. लेकिन रईसी सिर्फ पैसों में नहीं होती, आदतों और सेंस ऑफ लिविंग में झलकती है. असली अमीरी तब नजर आती है जब आपका घर और रहन-सहन सादगी में भी सलीकेदार लगे. कुछ छोटी-छोटी बातें अपनाकर आप अपने घर का लुक और माहौल दोनों बदल सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

1/7
रईस लोग कभी भी गंदगी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करते. उनका घर हमेशा चमकता हुआ लगता है, चाहे बड़ा हो या छोटा. झाड़ू-पोंछा ही नहीं, बल्कि हर चीज की जगह तय होती है. साफ-सुथरा घर न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी और लक्जरी फील भी लाता है.
रईस लोग कभी भी गंदगी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करते. उनका घर हमेशा चमकता हुआ लगता है, चाहे बड़ा हो या छोटा. झाड़ू-पोंछा ही नहीं, बल्कि हर चीज की जगह तय होती है. साफ-सुथरा घर न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी और लक्जरी फील भी लाता है.
2/7
सच्ची एलिगेंस छोटी-छोटी चीजों में नजर आती है. गिलास की जगह कप या मग में चाय कॉफी पीना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि रईसी का संकेत है. अमीर लोग डिटेल्स पर ध्यान देते हैं उनके लिए हर चीज का एक प्रेजेंटेशन होता है, फिर चाहे वो सुबह की चाय ही क्यों न हो.
सच्ची एलिगेंस छोटी-छोटी चीजों में नजर आती है. गिलास की जगह कप या मग में चाय कॉफी पीना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि रईसी का संकेत है. अमीर लोग डिटेल्स पर ध्यान देते हैं उनके लिए हर चीज का एक प्रेजेंटेशन होता है, फिर चाहे वो सुबह की चाय ही क्यों न हो.
3/7
रईसी दिखाने के लिए चीजों को कवर में बंद मत कीजिए. टीवी रिमोट पर पन्नी चढ़ाना, सोफे पर प्लास्टिक लगाना या किसी चीज को बचाने के लिए ढक देना ये सब मिडिल क्लास आदतें हैं. अमीर लोग चीजों को यूज़ करते हैं, उन्हें दिखाने के लिए नहीं छिपाते.
रईसी दिखाने के लिए चीजों को कवर में बंद मत कीजिए. टीवी रिमोट पर पन्नी चढ़ाना, सोफे पर प्लास्टिक लगाना या किसी चीज को बचाने के लिए ढक देना ये सब मिडिल क्लास आदतें हैं. अमीर लोग चीजों को यूज़ करते हैं, उन्हें दिखाने के लिए नहीं छिपाते.
4/7
घर में बेकार चीजें जमा करना रईसों की फितरत नहीं होती. पुराने बिल, फाइलें, नोटबुक या फोटो एलबम ये सब गद्दों के नीचे या अलमारी में ठूंसने की जरूरत नहीं है. रईस लोग क्लटर-फ्री लाइफस्टाइल जीते हैं. साफ जगह और व्यवस्थित स्पेस, असली लक्जरी की पहचान है.
घर में बेकार चीजें जमा करना रईसों की फितरत नहीं होती. पुराने बिल, फाइलें, नोटबुक या फोटो एलबम ये सब गद्दों के नीचे या अलमारी में ठूंसने की जरूरत नहीं है. रईस लोग क्लटर-फ्री लाइफस्टाइल जीते हैं. साफ जगह और व्यवस्थित स्पेस, असली लक्जरी की पहचान है.
5/7
हर दुकान या बैंक से मिलने वाले फ्री कैलेंडर दीवार पर टांग देना बंद करें. यह आपके घर की सुंदरता कम करता है. रईस लोग क्वालिटी डेकोर पर ध्यान देते हैं. अगर कैलेंडर चाहिए, तो एक अच्छा फ्रेम वाला, सिम्पल और एस्थेटिक कैलेंडर लगाएं.
हर दुकान या बैंक से मिलने वाले फ्री कैलेंडर दीवार पर टांग देना बंद करें. यह आपके घर की सुंदरता कम करता है. रईस लोग क्वालिटी डेकोर पर ध्यान देते हैं. अगर कैलेंडर चाहिए, तो एक अच्छा फ्रेम वाला, सिम्पल और एस्थेटिक कैलेंडर लगाएं.
6/7
ट्यूब लाइट घर को हॉस्पिटल जैसा बना देती है. वहीं वॉर्म लाइट्स घर में सुकून और क्लास का अहसास देती हैं. अमीर घरों में हमेशा सॉफ्ट और येलो टोन लाइटिंग होती है, जो स्पेस को महंगा और शांत दिखाती है. लाइटिंग बदलते ही आपका घर भी बदल जाएगा.
ट्यूब लाइट घर को हॉस्पिटल जैसा बना देती है. वहीं वॉर्म लाइट्स घर में सुकून और क्लास का अहसास देती हैं. अमीर घरों में हमेशा सॉफ्ट और येलो टोन लाइटिंग होती है, जो स्पेस को महंगा और शांत दिखाती है. लाइटिंग बदलते ही आपका घर भी बदल जाएगा.
7/7
अमीर लोग कभी अपनी अलमारी कपड़ों से नहीं भरते. उनके पास कम लेकिन क्वालिटी और अच्छी फिटिंग वाले कपड़े होते हैं. वे हर चीज को फोल्ड करके रखते हैं और कपड़ों के बीच जगह छोड़ते हैं. साफ-सुथरी और सजी हुई अलमारी न सिर्फ अमीरी की निशानी है, बल्कि माइंड क्लैरिटी की भी पहचान है.
अमीर लोग कभी अपनी अलमारी कपड़ों से नहीं भरते. उनके पास कम लेकिन क्वालिटी और अच्छी फिटिंग वाले कपड़े होते हैं. वे हर चीज को फोल्ड करके रखते हैं और कपड़ों के बीच जगह छोड़ते हैं. साफ-सुथरी और सजी हुई अलमारी न सिर्फ अमीरी की निशानी है, बल्कि माइंड क्लैरिटी की भी पहचान है.
Published at : 10 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
Habits Of Classy People Classy People Elegant Lifestyle Tips

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
