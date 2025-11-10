अमीर लोग कभी अपनी अलमारी कपड़ों से नहीं भरते. उनके पास कम लेकिन क्वालिटी और अच्छी फिटिंग वाले कपड़े होते हैं. वे हर चीज को फोल्ड करके रखते हैं और कपड़ों के बीच जगह छोड़ते हैं. साफ-सुथरी और सजी हुई अलमारी न सिर्फ अमीरी की निशानी है, बल्कि माइंड क्लैरिटी की भी पहचान है.