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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलValley Of Flowers: पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, जानें ट्रेकिंग का सही समय और जरूरी बातें

Valley Of Flowers: पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, जानें ट्रेकिंग का सही समय और जरूरी बातें

Best Time To Visit Valley Of Flowers: उत्तराखंड घूमने- फिरने के लिए काफी बेस्ट माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें.

By : सोनम  | Updated at : 04 Jun 2026 10:03 AM (IST)
Best Time To Visit Valley Of Flowers: उत्तराखंड घूमने- फिरने के लिए काफी बेस्ट माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें.

उत्तराखंड का प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1 जून 2026 से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. बर्फ की मोटी चादर से कई महीनों तक ढका रहने वाला यह इलाका अब एक बार फिर ट्रेकर्स, फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों का स्वागत कर रहा है.

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गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में स्थित यह खूबसूरत घाटी मानसून के आते ही रंग-बिरंगे फूलों से सज जाती है. करीब 87 वर्ग किलोमीटर में फैली यह घाटी 3,600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा मानी जाती है.
गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में स्थित यह खूबसूरत घाटी मानसून के आते ही रंग-बिरंगे फूलों से सज जाती है. करीब 87 वर्ग किलोमीटर में फैली यह घाटी 3,600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा मानी जाती है.
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वैली ऑफ फ्लावर्स की सबसे बड़ी खासियत यहां हर साल होने वाला दुर्लभ फूलों का खिलना है. बारिश शुरू होते ही पूरी घाटी गुलाबी, बैंगनी, नीले, सफेद और पीले फूलों से भर जाती है. यहां हिमालयन ब्लू पॉपी, ब्रह्म कमल, कोबरा लिली और कई औषधीय पौधों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं.
वैली ऑफ फ्लावर्स की सबसे बड़ी खासियत यहां हर साल होने वाला दुर्लभ फूलों का खिलना है. बारिश शुरू होते ही पूरी घाटी गुलाबी, बैंगनी, नीले, सफेद और पीले फूलों से भर जाती है. यहां हिमालयन ब्लू पॉपी, ब्रह्म कमल, कोबरा लिली और कई औषधीय पौधों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं.
Published at : 04 Jun 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Valley Of Flowers Uttarakhand Tourism Valley Of Flowers Trek

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