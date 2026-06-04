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Valley Of Flowers: पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, जानें ट्रेकिंग का सही समय और जरूरी बातें
Best Time To Visit Valley Of Flowers: उत्तराखंड घूमने- फिरने के लिए काफी बेस्ट माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें.
उत्तराखंड का प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1 जून 2026 से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. बर्फ की मोटी चादर से कई महीनों तक ढका रहने वाला यह इलाका अब एक बार फिर ट्रेकर्स, फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों का स्वागत कर रहा है.
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Published at : 04 Jun 2026 10:03 AM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion