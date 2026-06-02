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Coffee and Dehydration Myths: क्या कॉफी पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है? रिसर्च में सामने आया बड़ा सच
कॉफी और हाइड्रेशन पर किए गए एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने कॉफी पीने वाले लोगों और केवल पानी पीने वाले लोगों की तुलना की. रिसर्च में दोनों कैटेगरी के शरीर में पानी के स्तर में कोई बड़ा अंतर नहीं पाया.
Coffee and Dehydration Myths: कॉफी दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक में से एक है. सुबह की शुरुआत से लेकर ऑफिस के लंबे कामकाजी घंटों तक करोड़ों लोग काफी रोजाना कॉफी पीते हैं, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी अक्सर उठता है कि क्या कॉफी पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, लंबे समय से यह धारणा बनी हुई है कि कॉफी पीने से बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है. इसलिए शरीर में पानी की कमी पैदा करती है, हालांकि हालिया रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय इस मिथक को काफी हद तक गलत साबित करती है.
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Published at : 02 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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