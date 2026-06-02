कॉफी और हाइड्रेशन पर किए गए एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने कॉफी पीने वाले लोगों और केवल पानी पीने वाले लोगों की तुलना की. रिसर्च में दोनों कैटेगरी के शरीर में पानी के स्तर में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं पाया गया. रिसर्च के नतीजे में डिहाइड्रेशन के स्पष्ट परिणाम नहीं मिले, जिससे यह धारणा कमजोर पड़ गई कि सामान्य मात्रा में कॉफी पीना शरीर को डिहाइड्रेट कर देता है.