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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनIndian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल

Indian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल

Bollywood Wedding Style: आजकल शादियों को लेकर फैशन ट्रेंड बदल रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं उन 5 जोड़ियों के बारे में, जिन्होंने सादगी और विरासत की झलक अपनी शादी के दौरान पेश की.

By : सोनम  | Updated at : 03 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Bollywood Wedding Style: आजकल शादियों को लेकर फैशन ट्रेंड बदल रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं उन 5 जोड़ियों के बारे में, जिन्होंने सादगी और विरासत की झलक अपनी शादी के दौरान पेश की.

भारतीय शादियों का बिग फैट अंदाज़ अब इतना आम हो गया है कि सब कुछ एक जैसा लगने लगा है. महंगे वेन्यू, भारी लहंगे और चमक-दमक का ओवरडोज, सब कुछ दिखता तो भव्य है, लेकिन अलग नहीं. ऐसे में कुछ कपल्स ने इस ट्रेंड से हटकर अपनी शादी को खास बनाने का रास्ता चुना.

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इन शादियों में फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि विरासत, टेक्सटाइल और असली स्टाइल पर रहा. यहां हर आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक कहानी और संस्कृति का हिस्सा था, यही वजह है कि ये शादियां आज भी लोगों के बीच याद की जाती हैं.
इन शादियों में फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि विरासत, टेक्सटाइल और असली स्टाइल पर रहा. यहां हर आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक कहानी और संस्कृति का हिस्सा था, यही वजह है कि ये शादियां आज भी लोगों के बीच याद की जाती हैं.
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करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी इसका बेहतरीन उदाहरण है. करीना ने अपनी सास की 1939 की शरारा पहनी, जिसे रितु शर्मा ने नए अंदाज में तैयार किया. यह लुक दिखाता है कि असली रॉयल्टी खरीदी नहीं, बल्कि विरासत में मिलती है.
करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी इसका बेहतरीन उदाहरण है. करीना ने अपनी सास की 1939 की शरारा पहनी, जिसे रितु शर्मा ने नए अंदाज में तैयार किया. यह लुक दिखाता है कि असली रॉयल्टी खरीदी नहीं, बल्कि विरासत में मिलती है.
Published at : 03 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Indian Celebrity Weddings Bollywood Wedding Style Bridal Fashion Trends

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