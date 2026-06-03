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Indian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
Bollywood Wedding Style: आजकल शादियों को लेकर फैशन ट्रेंड बदल रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं उन 5 जोड़ियों के बारे में, जिन्होंने सादगी और विरासत की झलक अपनी शादी के दौरान पेश की.
भारतीय शादियों का बिग फैट अंदाज़ अब इतना आम हो गया है कि सब कुछ एक जैसा लगने लगा है. महंगे वेन्यू, भारी लहंगे और चमक-दमक का ओवरडोज, सब कुछ दिखता तो भव्य है, लेकिन अलग नहीं. ऐसे में कुछ कपल्स ने इस ट्रेंड से हटकर अपनी शादी को खास बनाने का रास्ता चुना.
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Published at : 03 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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