यह रिसर्च हांगकांग यूनिवर्सिटी के एलकेएस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने की है. इस रिसर्च में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या हफ्ते में एक बार की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग हफ्ते में तीन बार की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग जितनी प्रभावी हो सकती है.