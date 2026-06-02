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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थInterval Training Benefits: हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की एक्सरसाइज से भी घट सकता है वजन, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Interval Training Benefits: हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की एक्सरसाइज से भी घट सकता है वजन, नई स्टडी में हुआ खुलासा

काम, पढ़ाई, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियां के बीच कई लोग फिट रहने की इच्छा के बावजूद एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए नई स्टडी राहत भरी खबर लेकर आई है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Jun 2026 09:37 AM (IST)
काम, पढ़ाई, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियां के बीच कई लोग फिट रहने की इच्छा के बावजूद एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए नई स्टडी राहत भरी खबर लेकर आई है.

Interval Training Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नियमित रूप से जिम जाना या रोज एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. काम, पढ़ाई, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियां के बीच कई लोग फिट रहने की इच्छा के बावजूद एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए नई स्टडी राहत भरी खबर लेकर आई है. दरअसल हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि अगर सही तरीके से एक्सरसाइज की जाए तो एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन वर्कआउट करके भी वजन और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को कम किया जा सकता है.

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यह रिसर्च हांगकांग यूनिवर्सिटी के एलकेएस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने की है. इस रिसर्च में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या हफ्ते में एक बार की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग हफ्ते में तीन बार की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग जितनी प्रभावी हो सकती है.
यह रिसर्च हांगकांग यूनिवर्सिटी के एलकेएस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने की है. इस रिसर्च में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या हफ्ते में एक बार की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग हफ्ते में तीन बार की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग जितनी प्रभावी हो सकती है.
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दरअसल दुनिया भर में मोटापा तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है. शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने से हार्ट प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक बीमारियां और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा जाता है.
दरअसल दुनिया भर में मोटापा तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है. शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने से हार्ट प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक बीमारियां और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा जाता है.
Published at : 02 Jun 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Weight Loss Exercise Exercise Once A Week Interval Training Benefits Fat Loss Workout

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