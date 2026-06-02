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Interval Training Benefits: हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की एक्सरसाइज से भी घट सकता है वजन, नई स्टडी में हुआ खुलासा
काम, पढ़ाई, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियां के बीच कई लोग फिट रहने की इच्छा के बावजूद एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए नई स्टडी राहत भरी खबर लेकर आई है.
Interval Training Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नियमित रूप से जिम जाना या रोज एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. काम, पढ़ाई, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियां के बीच कई लोग फिट रहने की इच्छा के बावजूद एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए नई स्टडी राहत भरी खबर लेकर आई है. दरअसल हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि अगर सही तरीके से एक्सरसाइज की जाए तो एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन वर्कआउट करके भी वजन और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को कम किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 09:37 AM (IST)
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