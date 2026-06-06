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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBest Drinks for Liver Health: फैटी लिवर में बड़े काम की हैं ये पांच ड्रिंक, पीते ही जिगर को मिलेगी जोरदार ठंडक

Best Drinks for Liver Health: फैटी लिवर में बड़े काम की हैं ये पांच ड्रिंक, पीते ही जिगर को मिलेगी जोरदार ठंडक

Best Drinks for Liver Health: फैटी लिवर की समस्या में ग्रीन टी, नींबू पानी, चुकंदर का जूस, ब्लैक कॉफी और एप्पल साइडर विनेगर फायदेमंद माने जाते हैं. जाने इनके स्वास्थ्य लाभ और असर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 06 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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Best Drinks for Liver Health: आजकल खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड और आलस की वजह से बहुत से लोगों में फैटी लिवर की समस्या आम हो गई है. इसमें लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण यह कमजोर हो जाता है और अच्छी तरह काम नहीं कर पाता. शुरुआती दौर में इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं.

हालांकि, आप आप महंगी दवाइयों के बजाय सही खानपान और हेल्दी ड्रिंक्स की मदद से इसे समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में, जो लिवर में जमा अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद कर सकती हैं. 

ग्रीन टी और नींबू पानी से मिल सकता है फायदा

यह तो हम सभी जानते हैं कि ग्रीन टी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. ग्रीन टी में कैटेचिन्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो लिवर की सूजन और तनाव को कम करता है. इसके अलावा यह लिवर की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाता है. अगर कोई व्यक्ति रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी पीता है तो उसके लिवर एंजाइम्स का स्तर संतुलित रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है. वहीं सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना भी काफी लाभदायक माना जाता है. बता दें कि नींबू में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये लिवर के ग्लूटाथियोन जैसे जरूरी एंजाइम को बढ़ाते हैं, जो लिवर को जहरीले तत्वों यानी डिटॉक्स प्रक्रिया में मदद करता है. साथ ही यह शरीर में पित्त के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट साफ रहता है. 

यह भी पढ़ेंः Women's Health: पीरियड्स पेन और PMOS से पीड़ित हैं लाखों महिलाएं, एक्सपर्ट की चेतावनी- यह कोई सामान्य बात नहीं

चुकंदर का जूस और ब्लैक कॉफी भी है असरदार

चुकंदर का जूस पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें बेटालेंस और बीटेन नामक तत्व होते हैं, जो लिवर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. यह शरीर से हानिकारक तत्वों और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है. साथ ही यह लिवर को नुकसान पहुंचने से रोकता है और इसकी खराब हो चुकी कोशिकाओं को दोबारा ठीक करने में भी मदद करता है. बता दें कि हफ्ते में 2 से 3 बार चुकंदर का रस पीने से लिवर एंजाइम्स का स्तर सुधरता है और लिवर में चर्बी जमा नहीं होती. दूसरी ओर ब्लैक कॉफी भी फैटी लिवर से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. लिवर की सेहत के लिए ब्लैक कॉफी पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है. इसमें क्लोरोजेनिक एसिड और कैफीन होता है, जो लिवर की सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं में चर्बी जमा होने से रोकते हैं. हालांकि इसमें चीनी मिलाने से बचना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिल पाता है. 

एप्पल साइडर विनेगर के साथ अपनाएं हेल्दी लाइफस्टाइल

फैटी लिवर की समस्या में एप्पल साइडर विनेगर भी काफी चर्चा में रहता है. माना जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो मेटाबॉलिज्म यानी भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है. साथ ही यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को तोड़कर लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करता है. हालांकि इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही पीना चाहिए. ध्यान रखें कि केवल ड्रिंक्स के भरोसे फैटी लिवर को ठीक नहीं किया जा सकता. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और वजन को नियंत्रित रखना भी बेहद जरूरी है. अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है. 

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Published at : 06 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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