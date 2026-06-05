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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलSonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज

Sonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज

Sonakshi Sinha Penthouse: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल का बांद्रा स्थित पेंटहाउस लग्जरी और क्रिएटिविटी का बेहतरीन उदाहरण है. चलिए आपको दिखाते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 05 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Sonakshi Sinha Penthouse: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल का बांद्रा स्थित पेंटहाउस लग्जरी और क्रिएटिविटी का बेहतरीन उदाहरण है. चलिए आपको दिखाते हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल का बांद्रा स्थित पेंटहाउस आधुनिक डिजाइन और बोहेमियन रंगों का खूबसूरत मेल है. हाल ही में दोनों ने अपने यूट्यूब होम टूर में घर के हर कोने की झलक दिखाई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

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घर का इंटीरियर सादगी और रंगों के संतुलन पर आधारित है. बड़े-बड़े खिड़कियां, हल्के अर्थी टोन और चमकदार नीले रंग के एक्सेंट पूरे घर को खुला, सुकूनभरा और आकर्षक लुक देते हैं.
घर का इंटीरियर सादगी और रंगों के संतुलन पर आधारित है. बड़े-बड़े खिड़कियां, हल्के अर्थी टोन और चमकदार नीले रंग के एक्सेंट पूरे घर को खुला, सुकूनभरा और आकर्षक लुक देते हैं.
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घर का सबसे खास हिस्सा ट्रैवल वॉल है, जिसे गहरे नीले रंग से सजाया गया है. यहां वायर रैक पर ट्रिप्स की तस्वीरें, पोलारॉइड्स, की-चेन और यादगार चीजें सजी हैं, जो कपल की खूबसूरत यात्राओं की कहानी बयां करती हैं.
घर का सबसे खास हिस्सा ट्रैवल वॉल है, जिसे गहरे नीले रंग से सजाया गया है. यहां वायर रैक पर ट्रिप्स की तस्वीरें, पोलारॉइड्स, की-चेन और यादगार चीजें सजी हैं, जो कपल की खूबसूरत यात्राओं की कहानी बयां करती हैं.
Published at : 05 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Zaheer Iqbal Sonakshi Sinha House Sonakshi Sinha Penthouse

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