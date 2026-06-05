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Sonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
Sonakshi Sinha Penthouse: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल का बांद्रा स्थित पेंटहाउस लग्जरी और क्रिएटिविटी का बेहतरीन उदाहरण है. चलिए आपको दिखाते हैं.
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल का बांद्रा स्थित पेंटहाउस आधुनिक डिजाइन और बोहेमियन रंगों का खूबसूरत मेल है. हाल ही में दोनों ने अपने यूट्यूब होम टूर में घर के हर कोने की झलक दिखाई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा.
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Published at : 05 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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