घर का सबसे खास हिस्सा ट्रैवल वॉल है, जिसे गहरे नीले रंग से सजाया गया है. यहां वायर रैक पर ट्रिप्स की तस्वीरें, पोलारॉइड्स, की-चेन और यादगार चीजें सजी हैं, जो कपल की खूबसूरत यात्राओं की कहानी बयां करती हैं.