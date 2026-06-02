नाइल नाम दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक नील नदी से इंस्पायर्ड है. यह नाम छोटा, अट्रैक्टिव और प्रभावशाली है. नाइल जीवन, शक्ति और लंबे इतिहास का प्रतीक माना जाता है. इसकी सादगी और आधुनिक अंदाज इसे खास बनाते हैं.