भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी

भारत और दक्षिण अफ्रीका का पहला टी20 मैच आज कटक के बारबती स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम वनडे सीरीज में 2-1 की जीत दर्ज करके आ रही है, जबकि टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से जीता था. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी, लेकिन उनके सामने एडन मार्करम की सेना होगी. यहां आंकड़ों के आधार पर जानिए, आज कटक में कौन सी टीम बाजी मार सकती है?

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

सबसे पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के टी20 मैचों में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो, दोनों के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं. इनमें 18 बार टीम इंडिया, जबकि 12 बार अफ्रीकी टीम ने बाजी मारी है. उनके एक मैच का परिणाम नहीं निकल सका था. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 6 टी20 मैचों में पांच बार भारत ने जीत दर्ज की है.

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म कैसी है?

भारतीय टीम खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में चल रही है. भारतीय टीम 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद 32 टी20 मैच खेली है, जिनमें उसे सिर्फ चार मैचों में हार मिली है. वहीं साल 2025 में भारतीय टीम 17 टी टी20 मैच खेली है, जिनमें उसे केवल 2 हार मिली हैं. जाहिर तौर पर टीम इंडिया फिलहाल गजब फॉर्म में है.

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस साल 14 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उसका जीत-हार रिकॉर्ड 5-9 का रहा है. अफ्रीकी टीम इस साल 14 मैचों में 9 हार झेल चुकी है और पिछले पांच टी20 मैचों में उसे सिर्फ एक जीत नसीब हुई है. भारत और दक्षिण अफ्रीका जब आखिरी बार किसी टी20 मैच में आमने-सामने आए थे, तब टीम इंडिया ने 135 रनों की विशाल जीत दर्ज की थी.

यह भी ध्यान में रखना होगा कि बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण 2 बार टी20 मैचों में आमने-सामने आए हैं, दोनों बार दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है.

