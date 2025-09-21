एक्सप्लोरर
Operation Sindoor थीम से हो रही दुर्गा पूजा, आपके दिल को छू लेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा के ये 10 पंडाल
बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. यहां हर गली-मुहल्ले में देवी दुर्गा के सुदर पंडाल सजाए जाते हैं. तो आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के 10 आइकॉनिक दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में.
भारत, त्योहारों का देश है. यहां होली और दिवाली से लेकर ईद और क्रिसमस तक सभी त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसा ही एक मन मोह लेने वाला त्योहार है दुर्गा पूजा. यूं तो दुर्गा पूजा पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाई जाती है पर बंगाल में इसकी रौनक और उत्साह कही ज्यादा देखने को मिलता है. कोलकाता में हर गली मुहल्ले में देवी दुर्गा के बेहद सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के 10 आइकॉनिक दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में जिन्हें आपको भी जरूर देखना चाहिए.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Sep 2025 09:36 AM (IST)
ट्रैवल
10 Photos
Operation Sindoor थीम से हो रही दुर्गा पूजा, आपके दिल को छू लेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा के ये 10 पंडाल
ट्रैवल
10 Photos
साउथ घूमने का है मन लेकिन नहीं बन पा रहा प्लान, 10 तस्वीरों में देखें दक्षिण भारत की खूबसूरत ट्रैवल लोकेशन्स
ट्रैवल
7 Photos
गड़बड़ पेट की वजह से टल जाते हैं ट्रैवल प्लान, ये 6 टिप्स आजमा लिए तो कभी नहीं होगी दिक्कत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement
ट्रैवल
10 Photos
Operation Sindoor थीम से हो रही दुर्गा पूजा, आपके दिल को छू लेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा के ये 10 पंडाल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion