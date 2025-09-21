Operation Sindoor थीम से हो रही दुर्गा पूजा, आपके दिल को छू लेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा के ये 10 पंडाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलOperation Sindoor थीम से हो रही दुर्गा पूजा, आपके दिल को छू लेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा के ये 10 पंडाल

बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. यहां हर गली-मुहल्ले में देवी दुर्गा के सुदर पंडाल सजाए जाते हैं. तो आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के 10 आइकॉनिक दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 09:36 AM (IST)
भारत, त्योहारों का देश है. यहां होली और दिवाली से लेकर ईद और क्रिसमस तक सभी त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसा ही एक मन मोह लेने वाला त्योहार है दुर्गा पूजा. यूं तो दुर्गा पूजा पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाई जाती है पर बंगाल में इसकी रौनक और उत्साह कही ज्यादा देखने को मिलता है. कोलकाता में हर गली मुहल्ले में देवी दुर्गा के बेहद सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के 10 आइकॉनिक दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में जिन्हें आपको भी जरूर देखना चाहिए.

मोहम्मद अली पार्क की दुर्गा पूजा कोलकाता की सबसे लोकप्रिय दुर्गा पूजाओं में से एक है. पंडाल की सजावट इतनी खूबसूरत और विस्तार से की गई होती है कि इसे कोलकाता में देखना हमेशा एक “मस्ट वाच” अनुभव माना जाता है.
कोलकाता में दुर्गम डमडम पार्क के तरुण संघ की दुर्गा पूजा की खास बात, रंग-बिरंगे सजावट और देवी दुर्गा के अलग-अलग रूप होते हैं. यहां का उत्सव, बाजार और कलाकारों के लाइव शो त्योहार को और मजेदार बनाते हैं.
कोलकाता का सुरुचि संघ पंडाल हर साल किसी अलग राज्य की थीम पर सजाया जाता है. यह पंडाल 50 साल से पुराना है और 2003 में इसे सबसे अच्छी सजावट के लिए पुरस्कार भी मिला था.
कोलकाता का एकदालिया एवरग्रीन पंडाल 1943 में शुरू हुआ. इस पंडाल की सबसे खास बात ये है कि यहां शहर की सबसे ऊँची देवी दुर्गा की मूर्ति बनती है और पुराने रीति-रिवाजों को निभाती है.
हर साल नलिन सरकार पंडाल दुर्गा पूजा में प्रकृति और विरासत का बेहतरीन मेल दिखता है. समिति पूरी मेहनत करती है कि पंडाल रंग-बिरंगी सजावट, क्रिएटिव डिजाइन और मिट्टी से बनी देवी दुर्गा की मूर्ति के साथ और भी खास बन जाए.
कोलकाता का लेक टाउन आदिवासी बृंदा दुर्गा पूजा पंडाल सामाजिक संदेश, वर्तमान घटनाएँ, तीर्थ यात्रा और ग्रामीण जीवन जैसी थीमों पर ध्यान देता है. साथ ही रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और गरीबों की आर्थिक मदद भी की जाती है.
लालबागान के ग्रीन दुर्गा पूजा पंडाल को 8,000 पौधों से सजाया गया है जो हमें पर्यावरण को बचाने का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है.
वाराणसी के घाटों की झलक चेतला अग्रणी दुर्गा पूजा पंडाल में उतर आती है. यहां की गंगा आरती और गूंजते हर-हर महादेव के मंत्र दिल को काशी की पवित्र धड़कन से जोड़ देते हैं.
दक्षिणपाड़ा दुर्गोत्सव इस बार अलग अंदाज में छा गया है. पूरे पंडाल को औजारों और धातु की चादरों जैसे वेस्ट मटेरियल से सजाकर एक अनोखी पहचान बनाई गई है.
संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा ने इस साल भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मान देने के लिए दुर्गा पूजा की थीम इसी पर रखी है.
