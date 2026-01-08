52वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. इस बार टीआरपी में खूब हेर-फेर देखने को मिला है. एक नए शो ने टीआरपी में धमाका कर दिया है. वहीं अनुपमा नंबर 1 से नीचे गिरकर तीसरे नबंर पर आ गया है. आइए जानते हैं टॉप 10 शोज कौनसे हैं.

नंबर वन बना ये शो

इस बार अनुपमा नहीं एकता कपूर का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नंबर 1 आ गया है. शो को 2.2 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. शो में इन दिनों दिखाया जा रहा है कि मिहिरी और तुलसी का ब्रेकअप हो गया है. दोनों अलग हो गए हैं. मिहिर ने तुलसी को धोखा दिया. इसके बाद शो में 6 साल का लीप आया. अब शो में दिखाया गया कि तुलसी के बेटे ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की.

वहीं दूसरे नंबर पर नागिन 7 आ गया है. नागिन 7 एकता कपूर की पॉपुलर फ्रेंचाइजी है. इस शो ने आते ही धमाल मचा दिया और नंबर 2 पर जगह बना ली है.

