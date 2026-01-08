हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट

TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट

टीआरपी रिपोर्ट में इस बार काफी हेरफेर देखने को मिला है. शो अनुपमा की नंबर वन की कुर्सी छिन गई है. इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 छा गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 08 Jan 2026 06:46 PM (IST)
52वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. इस बार टीआरपी में खूब हेर-फेर देखने को मिला है. एक नए शो ने टीआरपी में धमाका कर दिया है. वहीं अनुपमा नंबर 1 से नीचे गिरकर तीसरे नबंर पर आ गया है. आइए जानते हैं टॉप 10 शोज कौनसे हैं.

नंबर वन बना ये शो
इस बार अनुपमा नहीं एकता कपूर का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नंबर 1 आ गया है. शो को 2.2 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. शो में इन दिनों दिखाया जा रहा है कि मिहिरी और तुलसी का ब्रेकअप हो गया है. दोनों अलग हो गए हैं. मिहिर ने तुलसी को धोखा दिया. इसके बाद शो में 6 साल का लीप आया. अब शो में दिखाया गया कि तुलसी के बेटे ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की.

वहीं दूसरे नंबर पर नागिन 7 आ गया है. नागिन 7 एकता कपूर की पॉपुलर फ्रेंचाइजी है. इस शो ने आते ही धमाल मचा दिया और नंबर 2 पर जगह बना ली है. 

 
 
 
 
 
  • तीसरे नबंर पर रुपाली गांगुली का अनुपमा आ गया है. अनुपमा को भी फैंस काफी पसंद करते हैं. हालांकि, अब शो को नंबर वन की पॉजिशन पर लाने के लिए मेकर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. चौथे नंबर पर द 25TH आईटीए अवॉर्ड 2025 आ गया है. वहीं पांचवें नंबर पर तुम से तुम तक है.
  • छठे नंबर पर शो उड़ने की आशा-सपनों का सफर है. वहीं सातवें नंबर पर लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है. लाफ्टर शेफ को भी फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. इस शो में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, ईशा देओल, ईशा सिंह, विवियन डीसेना, समर्थ और अभिषेक, कृष्णा अभिषेक जैसे स्टार्स हैं.
  • आठवें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया है. इस शो में इन दिनों धर्मेंद्र स्पेशल एसिपोड्स चल रहे हैं. 
  • नौवें नबंर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है आ गया है. एक समय पर ये शो टॉप 5 में रहता था, लेकिन अभी टॉप 5 से बाहर चल रहा है. 
  • दसवें नंबर पर गंगा माई की बेटियां हैं.
Published at : 08 Jan 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Anupama Naagin 7 TRP Report
