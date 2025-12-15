उदयपुर राजस्थान का वह शहर है जो झीलों, महलों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. लेक पिचोला में बोट राइड, सिटी पैलेस की सैर और सस्ता स्ट्रीट फूड इसे बजट हनीमून के लिए बेहतर बनाता है.