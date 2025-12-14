इसके अलावा हर गर्ल गैंग में एक माउंटेन लवर जरूर होती है और उसके लिए कुर्ग परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां की चौड़ी और स्मूद सड़के दोनों और फैले काॅफी एस्टेट्स और मिट्टी की खुशबू इस ड्राइव को बहुत सुकून भरा बनाती है. बिना ज्यादा प्लानिंग के शांत और आरामदायक रोड ट्रिप चाहने वालों के लिए यह रूट एकदम सही माना जाता है.