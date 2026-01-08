टी20 फॉर्मेट है ही इतना रोमांचक, इसमें आए दिन अजब-गजब घटनाएं सामने आती रहती हैं. बिग बैश लीग के मेलबर्न स्टार्स बनाम सिडनी सिक्सर्स मैच में सैम कर्रन ने एक अजब-गजब कारनामा करते हुए सुर्खियां बटोरी हैं. दरअसल वो मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एक हालिया मैच में उन्होंने किसी स्पिनर से भी धीमी गेंद फेंकी. यह देख बल्लेबाज भी चौंक गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

स्पिनर से भी धीमी गेंद, बल्लेबाज रह गया दंग

बिग बैश लीग में 8 जनवरी को मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिकसर्स का मैच खेला गया. इस मैच में मेलबर्न स्टार्स की टीम पहले खेलते हुए 128 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. स्टार्स की पारी के 11वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ क्रीज पर ब्लेक मैकडोनाल्ड मौजूद थे.

11वें ओवर में सैम कर्रन गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की चौथी गेंद सैम कर्रन ने 77.2 किमी प्रतिघंटा की धीमी रफ्तार से फेंकी. मार्कस स्टोइनिस ने इस तरह की गेंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बहुत धीमी."

आमतौर पर स्पिनर 70-90 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. मौजूदा दौर में राशिद खान, रवींद्र जडेजा जैसे स्पिन गेंदबाज हैं, जो नियमित रूप से 90-95 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. ऐसे में सैम कर्रन का 77.2 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाकई हैरान करने वाला क्षण रहा.

A 77.2kmph delivery by Sam Curran.



- ‘So Slow’ shouts Marcus Stoinis. 😄 pic.twitter.com/ZbXj6eooAa — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 8, 2026

सिडनी सिक्सर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक

सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 129 रनों का लक्ष्य 17 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. यह BBL 2025-26 में सिडनी सिक्सर्स की लगातार तीसरी जीत रही. सिक्सर्स की टीम अभी 7 मैचों में 4 जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है.

